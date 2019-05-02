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У Зеленського розповіли, коли назвуть своїх міністрів, генпрокурора та керівника СБУ

Четвер, 2 травня 2019, 12:07
У Зеленського розповіли, коли назвуть своїх міністрів, генпрокурора та керівника СБУ

До інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського у його команді не називатимуть прізвища людей, яких він призначатиме на ключові посади.

Про це в інтерв’ю відеопроекту УП "Чітко інтерв’ю" розповів соратник Володимира Зеленського, креативник його виборчого штабу Юрій Костюк.

На запитання про те, коли у Зеленського представлять його команду, зокрема керівника СБУ, генпрокурора, міністра оборони і МЗС, начальника генштабу, Костюк відповів:

"Як тільки команда зайде в Адміністрацію президента, з'явиться доступ до певної інформації".

Представник Зеленського заявив, що новообраний президент не назве прізвищ на вищезгадані посади до своєї інавгурації.

"Ми не можемо назвати голову СБУ чи, наприклад, генпрокурора, тому що одна справа – назвати цю людину, а інша – призначити. Ми зараз не маємо ресурсів повноцінно перевірити людей так, як це повинно бути – перевірити, чи є в них родичі в Росії, який їхній бекграунд, яка реальна їхня біографія", - стверджує Костюк.

За його словами, у команді Зеленського вважають, що "повинна бути перевірка не лише спецслужб, але й з боку громадськості".

"Сьогодні громадські активісти користуються в суспільстві великим рівнем довіри і знаходять скелети у шафі краще, ніж будь-хто. Тому коли буде повноцінна перевірка, тоді цих людей можна буде називати", - вважає Костюк.

Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • 30 квітня ЦВК оголосила офіційні результати виборів президента. Володимир Зеленський був оголошений новообраним президентом, його підтримали - 73,22% виборців.

Українська правда

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Теми: Зеленськийінавгурація
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