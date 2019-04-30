ЦВК оголосила офіційний результат виборів президента

За даними остаточних результатів виборів президента шоумен Володимир Зеленський майже на 48,77 відсоткових пунктів випередив Петра Порошенка у другому турі.

Про це стало відомо 30 квітня під час брифінгу Центральної виборчої комісії.

"Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата: Зеленський Володимир – 13 541 528 голосів, Порошенко Петро – 4 522 450 голосів виборців.

Відсоток голосів виборців поданий за кожного кандидата у відношенні голосів виборців, які взяли участь у голосуванні: Зеленський – 73,22%, Порошенко – 24,45%", - зачитала протокол голова комісії Тетяна Сліпачук.

За її словами, явка у другому турі виборів склала 18 491 837 виборців, тобто 61,37%. При цьому 427 841 бюлетенів визнали недійсними.

фото: Опора

"ЦВК оголосила, що за підсумками повторного голосування 21 квітня з чергових виборів президента обраним президентом України є кандидат на пост Зеленський Володимир Олександрович, 1978 року народження, художній керівник ТОВ "Квартал 95", проживає в місті Києві, безпартійний, суб’єкт висування – політична партія "Слуга Народу", - зачитала Сліпачук.

Під час засідання ЦВК члени комісії звітували про голосування у кожному територіальному виборчому окрузі.

Після цього комісія склала загальний протокол із остаточними результатами.

Протокол підписали представники кандидатів і 15 членів комісії.

Найбільшу підтримку Зеленський отримав у Луганській області - 89,44%, 87,21% - в Одеській, 85,52% - Миколаївській, 86,55% - Запорізькій, 86,94% - Донецькій, 87,25% - Дніпропетровській, 86,88% - Харківській.

Порошенко випередив опонента лише у Львівській області та закордонному окрузі.

Результати волевиявлення у закордонному виборчому окрузі pic.twitter.com/SuQ9YrRcXR — Civil Network OPORA (@opora) 30 квітня 2019 р.

Згідно українського законодавства, інавгурація новобраного президента має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів, тобто не пізніше 1 червня.

Дату інавгурації затверджує Верховна Рада, яка має ухвалити відповідну постанову за поданням спікера не менше ніж 226 голосами.

Як голосували у Львівській області pic.twitter.com/T0kW4CXLXa — Civil Network OPORA (@opora) 30 квітня 2019 р.

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