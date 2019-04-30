Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦВК оголосила офіційний результат виборів президента

Вівторок, 30 квітня 2019, 13:45
ЦВК оголосила офіційний результат виборів президента

За даними остаточних результатів виборів президента шоумен Володимир Зеленський майже на 48,77 відсоткових пунктів випередив Петра Порошенка у другому турі.

Про це стало відомо 30 квітня під час брифінгу Центральної виборчої комісії.

"Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата: Зеленський Володимир – 13 541 528 голосів,  Порошенко Петро – 4 522 450 голосів виборців.

Відсоток голосів виборців поданий за кожного кандидата у відношенні голосів виборців, які взяли участь у голосуванні: Зеленський – 73,22%, Порошенко – 24,45%", - зачитала протокол голова комісії Тетяна Сліпачук.

За її словами, явка у другому турі виборів склала 18 491 837 виборців, тобто 61,37%. При цьому 427 841 бюлетенів визнали недійсними.

 
фото: Опора

"ЦВК оголосила, що за підсумками повторного голосування 21 квітня з чергових виборів президента обраним президентом України є кандидат на пост Зеленський Володимир Олександрович, 1978 року народження, художній керівник ТОВ "Квартал 95", проживає в місті Києві, безпартійний, суб’єкт висування – політична партія "Слуга Народу", - зачитала Сліпачук. 

Під час засідання ЦВК члени комісії звітували про голосування у кожному територіальному виборчому окрузі.

Після цього комісія склала загальний протокол із остаточними результатами.

Протокол підписали представники кандидатів і 15 членів комісії.

Найбільшу підтримку Зеленський отримав у Луганській області - 89,44%, 87,21% - в Одеській, 85,52% - Миколаївській, 86,55% - Запорізькій, 86,94% - Донецькій, 87,25% - Дніпропетровській, 86,88% - Харківській.

Порошенко випередив опонента лише у Львівській області та закордонному окрузі.

Згідно українського законодавства, інавгурація новобраного президента має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів, тобто не пізніше 1 червня.

Дату інавгурації затверджує Верховна Рада, яка має ухвалити відповідну постанову за поданням спікера не менше ніж 226 голосами.

Нагадаємо:

  • 25 квітня Зеленський звинуватив Центрвиборчком у затягуванні оголошення результатів виборів президента.
  • За словами Зеленського, ЦВК затягує оголошення результатів, щоб у нього не було законної змоги розпустити парламент.
  • У ЦВК Зеленському відповіли, що мають 10 днів для встановлення результату і станом на 25 квітня приймають протоколи від окружних виборчих комісій з "безпрецедентною швидкістю".
  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • За підрахунком ЦВК 100% електронних протоколів, вибори виграв шоумен Володимир Зеленський, якого підтримали 73,22% виборців. За чинного главу держави Петра Порошенка віддали голоси 24,45% українців, які прийшли на вибори.
  • Чергові вибори у Раду призначені на 27 жовтня.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: вибориЦВКвибори президента 2019ЗеленськийПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
Усі новини...
Реклама: