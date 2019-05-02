Спостерігачі ООН вважають розслідування трагедії 2 травня в Одесі неефективним

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Четвер, 2 травня 2019, 12:23

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявляють, що українські правоохоронні органи не зробили все необхідне для забезпечення повного розслідування трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Про це йдеться в аналітичній записці місії, представленій у четвер в Одесі, передає "Інтерфакс-Україна".

"ММПЛУ зі стурбованістю відзначає, що влада не зробила все необхідне для забезпечення невідкладного, незалежного і неупередженого розслідування вбивств і насильницьких смертей, що мали місце 2 травня 2014 року, і відповідного кримінального переслідування за ці дії", – йдеться в документі.

В ООН констатували, що п'ять років по тому ніхто не притягнутий до відповідальності.

Деякі кримінальні провадження, зареєстровані після цих трагічних подій, застрягли на етапі досудового розслідування, інші - на етапі судового розгляду, з чого можна припустити про відсутність з боку влади реальної зацікавленості в забезпеченні справедливості для жертв та притягнення винних до відповідальності", - йдеться в записці.

У Моніторинговій місії висловили стурбованість тим, що розслідування поліцією зіткнень у центрі міста і пожежі в Будинку профспілок, "може не відповідати критеріям незалежності та неупередженості, враховуючи твердження про можливу причетність правоохоронних органів до цієї справи".

Крім того, в ООН відзначають, що розслідування зіткнень в центрі міста видається вибірковим.

"З 29 осіб, яким пред'явлено звинувачення у зв'язку з вищезазначеними зіткненнями, 28 є прихильниками федералізації. У той же час, п'ять років по тому, поліція не встановила конкретних осіб, відповідальних за пожежу в Будинку профспілок", - розповіли в ММПЛУ.

Нагадаємо:

  • 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень, більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок.
  • Правоохоронні органи розслідують близько десятка кримінальних проваджень за різними фактами, найбільш резонансне - справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.

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Теми: Одеса
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