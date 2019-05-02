Вибори президента Казахстану: ЦВК зняла кандидата, який провалив іспит із мови
Центральна виборча комісія Казахстану відмовила у висуванні кандидатом в президенти громадському діячеві Жуматаю Алієву, який не зміг скласти іспит на володіння державною мовою.
Про це повідомляє 2 травня видання Tengrinews.kz.
"2 травня 2019 року в Центрвиборчкомі відбулося засідання лінгвістичної комісії щодо встановлення вільного володіння Жуматаем Алієвим державною мовою. За результатами іспиту лінгвістична комісія прийняла рішення, що кандидат в президенти не володіє вільно державною мовою" – зачитала проект постанови член ЦВК Ляззат Сулеймен на засіданні.
Вона зазначила, що згідно з другим пунктом постанови ЦВК відмовляє Алієву в реєстрації кандидатом у президенти.
Член лінгвістичної комісії Аділь Ахметов повідомив, що Алієв у письмовому завданні він допустив 19 помилок із пунктуації та стилістики.
Жуматай Алієв був висунутий громадським об'єднанням "Халиқ демографіяси" 26 квітня 2019 року. У різні роки він працював в Адміністрації президента, був ректором Центрально-Азіатського університету, заступником голови Асамблеї народу Казахстану, з 2012 по 2016 роки - депутат Мажилісу V скликання.
Нагадаємо:
- 19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про складання повноважень глави держави.
- 78-річний Назарбаєв після відставки очолить Раду безпеки Казахстану. У 2018 році в країні були прийняті зміни в законодавство, згідно з яким цей орган змінив статус із консультативного на конституційний. Цю посаду Назарбаєв зможе займати довічно.
- Назарбаєв очолював Казахстан беззмінно з 1990 року, до цього керував парламентом.
- Новим президентом став спікер верхньої палати парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
- Він оголосив про проведення позачергових виборів президента 9 червня 2019 року.
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