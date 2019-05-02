Зеленський на зустрічі з муфтіями говорив про діалог з Донбасом і Кримом

Переможець виборів президента Володимир Зеленський зустрівся з муфтіями та мусульманськими релігійними діячами та зазначив, що прагне "миру між віруючими різних релігій".

Розмова відбулася після того, як муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов на своїй сторінці Facebook поцікавився можливістю такої зустрічі.

Ісмагілов зазначає, що після публікації йому зателефонувала помічниця Зеленського та запросила на зустріч, але разом з муфтіями інших Духовних управлінь.

"В цілому - враження позитивні. Більш за все здивувала швидкість реакції команди пана Зеленського, та надзвичайна відкритість пана Зеленського, що майже дві години спілкувався з нами і вислухав кожного з присутніх", – пише муфтій.

"Я у своєму слові підкреслив важливість тих височайших релігійних прав та свобод, що задекларовані в Конституції та законах Україні, активну участь мусульман в захисті єдності та свободи України, нашу позитивну роль в розбудові громадянського суспільства, активну благодійницьку діяльність, та відкритість до міжрелігійного діалогу та співпраці з українцями інших світоглядних позицій", – каже Ісмагілов.

Муфтії розповідали про арешти та порушення прав і свобод мусульман на окупованих територіях Криму і Донбасу.

За даними прес-служби Зеленського, він наголосив на необхідності "розпочати конструктивний і відвертий діалог зі всіма громадянами України, зокрема на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу".

"Я закликаю представників різних релігій і релігійних конфесій підтримати нас із цією ініціативою – розпочати діалог з українцями, які сьогодні перебувають на тимчасово окупованих територіях. Ми вважаємо, що це перший можливий крок для повернення їх додому, до України", – цитує Зеленського його прес-служба.

Зазначається, що на зустрічі також ішлося, зокрема, про можливість міжнародних інвестицій в Україну від представників мусульманських держав.

Зеленському подарували переклад Корану українською мовою та керамічну картину з традиційним мусульманським орнаментом.

Нагадаємо:

Раніше Зеленський зустрівся з лідерами Православних Церков: зокрема з предстоятелем автокефальної Православної Церкви України митрополитом Епіфанієм почесним патріархом ПЦУ Філаретом, а також із митрополитом Української православної церкви Московського патріархату Онуфрієм.