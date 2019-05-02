Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський на зустрічі з муфтіями говорив про діалог з Донбасом і Кримом

Четвер, 2 травня 2019, 17:02

Переможець виборів президента Володимир Зеленський зустрівся з муфтіями та мусульманськими релігійними діячами та зазначив, що прагне "миру між віруючими різних релігій".

Розмова відбулася після того, як муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов на своїй сторінці Facebook поцікавився можливістю такої зустрічі.

 

Ісмагілов зазначає, що після публікації йому зателефонувала помічниця Зеленського та запросила на зустріч, але разом з муфтіями інших Духовних управлінь.

"В цілому - враження позитивні. Більш за все здивувала швидкість реакції команди пана Зеленського, та надзвичайна відкритість пана Зеленського, що майже дві години спілкувався з нами і вислухав кожного з присутніх", – пише муфтій.

"Я у своєму слові підкреслив важливість тих височайших релігійних прав та свобод, що задекларовані в Конституції та законах Україні, активну участь мусульман в захисті єдності та свободи України, нашу позитивну роль в розбудові громадянського суспільства, активну благодійницьку діяльність, та відкритість до міжрелігійного діалогу та співпраці з українцями інших світоглядних позицій", – каже Ісмагілов.

Муфтії розповідали про арешти та порушення прав і свобод мусульман на окупованих територіях Криму і Донбасу.

За даними прес-служби Зеленського, він наголосив на необхідності "розпочати конструктивний і відвертий діалог зі всіма громадянами України, зокрема на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу".

"Я закликаю представників різних релігій і релігійних конфесій підтримати нас із цією ініціативою – розпочати діалог з українцями, які сьогодні перебувають на тимчасово окупованих територіях. Ми вважаємо, що це перший можливий крок для повернення їх додому, до України", – цитує Зеленського його прес-служба.

Зазначається, що на зустрічі також ішлося, зокрема, про можливість міжнародних інвестицій в Україну від представників мусульманських держав.

Зеленському подарували переклад Корану українською мовою та керамічну картину з традиційним мусульманським орнаментом.

 

Нагадаємо:

Раніше Зеленський зустрівся з лідерами Православних Церков: зокрема з предстоятелем автокефальної Православної Церкви України митрополитом Епіфанієм почесним патріархом ПЦУ Філаретом, а також із митрополитом Української православної церкви Московського патріархату Онуфрієм.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийрелігія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
Усі новини...
Реклама: