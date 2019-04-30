Зеленський зустрівся з главою УПЦ МП і отримав сувенір від Філарета

Новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся з митрополитом Української православної церкви Московського патріархату Онуфрієм.

Зустріч відбулася на території митрополичої резиденції в Феофанії, повідомляє 30 квітня прес-служба церкви.

Відзначається, що Зеленський привітав Онуфрія з Великоднем, а представник УПЦ МП привітав Зеленського з його обранням на пост президента.

"Митрополит Онуфрій побажав Володимиру Божого благословення на новому і відповідальному шляху служіння Україні та її народові", - відзначають в прес-службі церкви.

Повідомляється також, що учасники зустрічі "обговорили ситуацію, яка зараз склалася в релігійній сфері України".

Пізніше прес-служба Зеленського повідомила, що під час зустрічі "обговорювалися питання розвитку загальнолюдських цінностей, окремо зосередили увагу на ситуації на Сході".

"Володимир Зеленський і митрополит Онуфрій наголосили на тому, що держава та Церква мають докласти максимум зусиль для налагодження миру та відновлення єдності України", – йдеться у коментарі Зе!команди.

Також відзначається, що 30 квітня Зеленський зустрівся з почесним патріархом ПЦУ Філаретом.

"Владика привітав новообраного главу держави з перемогою на виборах і закликав використовувати дану йому владу для сприяння добру і подолання зла", - йдеться в повідомленні Зе!команди.

Відзначається, що Зеленський подякував патріарху за зустріч і спілкування, а Філарет вручив новообраному президенту пам'ятний подарунок.

Раніше 30 квітня Зеленський зустрівся з предстоятелем автокефальної Православної Церкви України митрополитом Епіфанієм.

За даними прес-служби Зеленського, сторони обговорили теми боротьби з корупцією та бідністю.

Епіфаній подарував новообраному президенту репринтне видання "Острозької Біблії" – першого повного друкованого тексту Старого і Нового Заповітів слов’янською мовою, надрукованого в Україні наприкінці XVI століття.

Нагадаємо: