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Коболєв: Москва почала переговори про транзит газу через Україну

Четвер, 2 травня 2019, 22:43
Коболєв: Москва почала переговори про транзит газу через Україну

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що Москва почала переговори з Україною щодо продовження транзиту газу після завершення виборів.

Про це він повідомив 2 травня у Facebook.

"Москва почала переговори щодо продовження транзиту газу одразу після завершення виборів в Україні. Цей раунд провів російський президент з далекого Пекіну", - зазначив він.

За його словами, про потребу Росії у транзиті і готовність "Газпрому" укладати контракт на стандартних європейських умовах, звісно, Путін не сказав жодного слова, але заявив про те, що Україна замерзне.

Коболєв назвав слова очільника Кремля "артпідготовкою перед наступними тристоронніми перемовинами у травні".

"Ціна, яку Росія пропонувала Медведчуку, є вищою за ту, за якою ми купували у європейських постачальників. Крім того, вона була на 47% вищою за ціну, яку визначив як справедливу для нас Стокгольмський арбітраж", - прокоментував глава "Нафтогазу".

Коболєв також заявив, що через російський "Газпром" Україна не може об’єднати газовий ринок з ЄС і отримати нижчі ціни на газ.

За його словами, важливо, щоб новий контракт на транзит був укладений за європейськими правилами.

"Це дозволить "перенести точки передачі газу на східний кордон" – тобто, запропонувати потужності української ГТС іншим транзитерам газу, наприклад, європейським клієнтам Газпрому", - повідомив він.

На думку Коболєва, цього росіяни будуть уникати усіма способами.

Глава правління "Нафтогазу" повідомив, що наразі в Україні працюють над тим, щоб додатково закачати до українських сховищ близько 3 млрд куб. м газу.

"Це важливо, щоб в українських оселях було тепло, навіть якщо Газпром робитиме чергову кризу. За нашими даними, європейські трейдери також створюють додаткові резерви. Усі розуміють, що зима близько", - пояснив він.

Нагадаємо:

  • 27 квітня Путін заявив, що Україна в разі втрати транзиту газу з РФ не зможе організувати і його віртуальний реверс, при тому, що прямі поставки і зовсім обійшлися б Києву вдвічі дешевше.

Українська правда

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Теми: ПутінгазУкраїнаНафтогазГазпром
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