Путін: Україна отримує газ удвічі дорожче, ніж могла б

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що Україна отримує газ у два рази дорожче, ніж могла б.

Про це він заявив на прес-конференції в Пекіні, яку транслювали російські ЗМІ.

"Ми врешті-решт підпишемо договір на транзит газу чи ні? Це ж питання яке... Україна отримує вдвічі дорожче газ, ніж могла б отримувати", - сказав Путін.

Він заявив, що, коли представники "Опозиційного блоку" Віктор Медведчук і Юрій Бойко приїжджали до Москви, "Росія ж сказала: мінімум на 25% буде ціна менша, якщо безпосередньо будуть отримувати газ із Росії".

Путін заявив, що реальний рівень життя в Україні катастрофічно падає, зростають тарифи на тепло.

"А якщо транзиту не буде? Тоді не буде реверсу", - сказав він.

За словами Путіна, "газова труба радянських часів" влаштована так, що "від транзитної газової труби йдуть відгалуження на всю Україну".

"Це нісенітниця, це маячня, це обман, ніякого реверсу реального немає. Неможливо вранці запускати в аверсному режимі газ транзитом до Європи, а по ночах перевертати в реверсний режим. Тому що відбувається? Йде газ до Європи, відгалуження від газових труб ідуть на всю Україну. Береться газ у звичайному режимі, потім по паперах пишеться, що це реверс. Частково заходять на територію сусідніх країн, звідти трубу проклали маленьку і вдають, що ганяють ці обсяги. Насправді їх немає", - сказав президент РФ.

За його словами, якщо не буде транзиту російського газу до Європи, "тоді не буде газопостачання України".

"Це таке серйозне питання, а вони клеять дурня там усі, займаються якимись політичними чварами замість того, щоб подумати про пересічного громадянина України, який живе поточними турботами і змушений платити непомірну ціну за всі ці політичні фокуси", - підкреслив Путін.