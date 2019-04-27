Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін: Україна отримує газ удвічі дорожче, ніж могла б

Субота, 27 квітня 2019, 12:32

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що Україна отримує газ у два рази дорожче, ніж могла б.

Про це він заявив на прес-конференції в Пекіні, яку транслювали російські ЗМІ.

"Ми врешті-решт підпишемо договір на транзит газу чи ні? Це ж питання яке... Україна отримує вдвічі дорожче газ, ніж могла б отримувати", - сказав Путін.

Він заявив, що, коли представники "Опозиційного блоку" Віктор Медведчук і Юрій Бойко приїжджали до Москви, "Росія ж сказала: мінімум на 25% буде ціна менша, якщо безпосередньо будуть отримувати газ із Росії".

Путін заявив, що реальний рівень життя в Україні катастрофічно падає, зростають тарифи на тепло.

"А якщо транзиту не буде? Тоді не буде реверсу", - сказав він.

За словами Путіна, "газова труба радянських часів" влаштована так, що "від транзитної газової труби йдуть відгалуження на всю Україну".

"Це нісенітниця, це маячня, це обман, ніякого реверсу реального немає. Неможливо вранці запускати в аверсному режимі газ транзитом до Європи, а по ночах перевертати в реверсний режим. Тому що відбувається? Йде газ до Європи, відгалуження від газових труб ідуть на всю Україну. Береться газ у звичайному режимі, потім по паперах пишеться, що це реверс. Частково заходять на територію сусідніх країн, звідти трубу проклали маленьку і вдають, що ганяють ці обсяги. Насправді їх немає", - сказав президент РФ.

За його словами, якщо не буде транзиту російського газу до Європи, "тоді не буде газопостачання України".

"Це таке серйозне питання, а вони клеять дурня там усі, займаються якимись політичними чварами замість того, щоб подумати про пересічного громадянина України, який живе поточними турботами і змушений платити непомірну ціну за всі ці політичні фокуси", - підкреслив Путін.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Путінгаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

Усі новини...
Путін
Пригожин і "Вагнер" досі мають повну свободу у РФ – американські аналітики
Ердоган чекає в себе Путіна у серпні
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Останні новини
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
Усі новини...
Реклама: