Цивільна дружина Кернеса володіє шикарним автопарком і нерухомістю

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Вівторок, 21 травня 2019, 12:23

Доки мер Харкова Геннадій Кернес з 2015 року декларує оренду кімнати в будинку пенсіонера та готельний номер, його цивільна дружина Оксана Гайсинська володіє шикарним автопарком, нерухомістю та колишніми бізнесами Кернеса і відпочиває у люксових готелях світу.

Про це йдеться в програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом", журналісти якої проаналізували інстаграм цивільної дружини Кернеса, якої у декларації мера немає.  

Відзначається, що за останні роки Гайсинська володіла цілим автопарком – Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8. Сукупна вартість цих авто на час купівлі близько 700 тисяч доларів. 

Також з 2015 року Гайсинська володіє квартирою на 150 квадратів на вулиці Шовковичній у Києві. Ринкова вартість такого житла поруч з урядовим кварталом приблизно 25 мільйонів гривень.

Ще дві квартири Гайсинської загальною площею 300 квадратів – у Харкові. Їх ринкова вартість – більше 300 тисяч доларів.

Інстаграм Гайсинської постійно розповідає про різні курорти, де проходить відпочинок родини харківського міського голови.

 

У 2014 році Гайсинська разом зі своїм сином Родіоном Гайсинським відпочивали в готелі Anantara kihavah на Мальдівах, де тиждень проживання коштує приблизно 500 тисяч гривень.

У 2015 році Гайсинська відпочивала на Сейшельских островах у готелі Fregate Private Island, пляжі якого названі журналом "Times" найкращими у світі. Ціна за тиждень відпочинку сягає 1,5 мільйони гривень. 

 

Майже кожен рік родина Кернеса відпочиває у п’ятизірковому готелі Palace Merano в Італії, де тиждень відпочинку коштує понад 5 тисяч євро без детокс-програми.

Частина фотографій Гайсинської була зроблена у Лондоні. У елітній лондонській школі Regent’s Business School навчався син Гайсинської Родіон.

Відзначається, що навчання на магістерській програмі коштує від 17 тисяч фунтів за рік. Термін навчання варіюється від 3 до 4х років.

Завдяки світлинам в інстаграм-сторінці Оксани Гайсинської, журналісти з'ясували, що пасинок Кернеса найімовірніше жив у будинку Parkwiev Residence на відомій вулиці Baker Street.  

Оренда квартири на 3 роки у цьому будинку коштує приблизно 390 тисяч фунтів, купівля – від 1 мільйона фунтів стерлінгів.

Також повідомляється, що на Оксану Гайсинську перереєстрована більша частина старих бізнесів Кернеса: медіа та компанії, які займаються нерухомістю.

Наприклад, компанія Гайсинської ТОВ "Рівлад" володіє торговельної площею на вулиці Валентинівська у Харкові. Ця земля передавалась в оренду громадянській дружині Кернеса від міста, а потім була приватизована через суд.

Крім того, Кернес з 2015 року отримав прибуток від задекларованої ним компанії "Фінекс-капітал" у розмірі 60 мільйонів гривень. "Фінекс" – компанія з управління активами, створена ще у 2006 році. Її засновником значиться Ігор Когут – бізнес партнер сина Геннадія Кернеса Данила Привалова. 

 

У портфелі "Фінексу" декілька компаній, які отримують гроші з міського бюджету. Наприклад, будівельна компанія "ДБК-Уровень" за останні 3 роки отримала замовлень з бюджету майже на 200 мільйонів гривень.

А ТОВ "ФК Платіжний центр" – монополіст зі встановлення та обслуговування терміналів для оплати електронних квитків, приносить 52 мільйони гривень прибутку на рік.

Відзначається, що після того, як харківські журналісти почали писати про зв’язок "Платіжного центру" з "Фінексом", компанію переписали на інших людей.  

Також повідомляється, що бюджетні підряди отримують низка компаній людей з найближчого бізнес-оточення Кернеса. Це такі компанії, як "Паркінг+" голови Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради Володимира Чумакова, ТОВ "Діана", яка володіє ринками, сина Кернеса Данила Привалова та інші.

Повідомляється, що журналісти декілька тижнів намагалась домовитись про коментар з Геннадієм Кернесом, але їм так і не відповіли.

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Теми: Кернес Харків бізнес нерухомість


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