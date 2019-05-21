Кучма дав пораду Зеленському

Другий президент України Леонід Кучма впевнений, що під керівництвом президента Володимира Зеленського буде створена професійна команда, а главі держави радить більше діяти і менше говорити.

Про це Кучма сказав журналістам у місті Дніпро у вівторок, відповідаючи на запитання щодо порад новому президенту, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мені здається, все-таки під керівництвом нового президента буде сформована професійна команда. Найголовніше - щоб вони бачили і виконували ті речі, які обіцяли. Адже 5 років тому нам теж обіцяли - дуже і дуже багато", - сказав Кучма.

За його словами, буде добре, якщо новообраний президент не буде "майстром на всі руки", на відміну від свого попередника Петра Порошенка.

При цьому Кучма зазначив, що Порошенко зашкодило те, що він був міністром закордонних справ, начальником в банку, міністром економіки - "він намагався за всіх свої питання вирішувати".

"Президенту новому я бажаю менше говорити і більше робити. Ми послухали про його перші кроки - вірною дорогою, як раніше говорили, йдете, товариші. Так що дай Бог йому на цьому шляху успіху. Я знаю цю людину (Зеленського), його головні чесноти - він чесний і порядний, чого нам сьогодні вкрай не вистачає", - зазначив Кучма.

Відповідаючи на питання про те, яку пораду про мир він би дав Зеленському, другий президент сказав: "Всі проблеми війни і миру - в руках однієї людини, пана Путіна. Які б зі свого боку ми не давали контрпропозиції - все в тумані, адже йти на компроміс, піднявши руки, - думаю, це не влаштує Україну".

"Тим більше, якщо так буде, то сьогоднішній президент довго не пропрацює - з політичних мотивів, як ви розумієте. А сьогодні з боку Російської Федерації поки одна мова - ультиматум, іншої, на жаль, немає", - сказав Кучма.

Нагадаємо: