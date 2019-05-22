Меркель і Макрон поговорили з Путіним про мінські домовленості на тлі зміни влади в Україні

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Середа, 22 травня 2019, 03:28

Канцлер ФРН Ангела Меркель та французький президент Еммануель Макрон провели телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Вони обговорили втілення мінських домовленостей на тлі зміни влади в Києві.

Про це з посиланням на речника німецького уряду Штеффена Зайберта повідомляє DW.

Зазначається, що Меркель і Макрон розкритикували укази очільника Кремля про спрощення надання ромадянства РФ.

"Канцлер Німеччини та президент Франції також заявили, що Росія зберігає місце у Раді Європи, але підкреслили необхідність знайти швидке вирішення "ще відкритих питань", щоб вона могла залишатись повноцінним членом", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, політики обговорили ситуацію в Сирії та навколо Ірану.

Водночас на сайті президента РФ зазначається, що під час розмови обговорювалася ситуація довкола "внутрішньоукраїнської кризи" та з урахуванням зміни української влади.

У Кремлі заявили, що сторони погодилися щодо "безальтернативності" мінських домовленостей як основи мирного врегулювання на Донбасі.

Президент РФ також нагадав про "пріоритетність" набуття в Україні чинності закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей, проведення амністії, розмежування сил та налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком та Луганськом.

На сайті Кремля повідомляється, що Путін "звернув увагу" Меркель і Марона на ухвалений Верховною Радою "дискримінаційний" закон про українську мову як державну.

Він також висловив нерозуміння щодо відмови окремих держав розглянути це питання на засіданні Радбезу ООН.

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Теми: Україна Меркель Путін Франція


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