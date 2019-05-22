ВПС США біля узбережжя Аляски перехопили 6 російських військових літаків

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Середа, 22 травня 2019, 04:14

Американські винищувачі перехопили шість військових літаків РФ в міжнародному повітряному просторі на захід від штату Аляска і супроводжували їх до тих пір, поки росіяни не покинули район, прилеглий до повітряного простору США.

Про це заявили в Командуванні повітряно-космічної оборони Північної Америки.

Зазначається, що інцидент стався 20 травня: російські літаки розділилися на дві групи. До першої входили два стратегічні бомбардувальники Ту-95, яких перехопили два американські винищувачі F-22.

У другій групі були  два Ту-95 і два винищувачі Су-35. В операції з перехоплення також брали участь два американських F-22.

Водночас у Міноборони РФ заявили, що 4 стратегічні ракетоносці Ту-95МС виконали планові польоти над нейтральними водами Чукотського, Берингового й Охотського морів та уздовж західного узбережжя Аляски і північного узбережжя Алеутських островів.

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Теми: США Росія


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