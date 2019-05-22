В ЄС остаточно заборонили використання одноразового пластику

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Середа, 22 травня 2019, 06:57

Рада Євросоюзу схвалила директиву, яка передбачає заборону в ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що це затвердження - заключний етап процедури ухвалення відповідної директиви, за яку раніше проголосував Європарламент.

"Однією з основних цілей цієї директиви є зменшення кількості пластикових відходів, які ми створюємо.

Згідно з новими правилами, пластикові тарілки, столові прибори, трубочки для пиття, тримачі для повітряних кульок та ватні палички одноразового використання будуть заборонені до 2021 року", - йдеться у заяві.

За директивою, до 2029 року 9 із 10 використаних пластикових пляшок повинні бути зібрані у сміття відсортованими.

Пластикові пляшки, які наявні в продажу, до 2025 року повинні містити щонайменше чверть матеріалу, придатного для переробки, а до 2030 року - 30%.

Також передбачається можливість притягати до відповідальності виробників пластикової продукції та залучати тютюнову галузь до відшкодування коштів за утилізацію недопалків.

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Теми: ЄС екологія


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