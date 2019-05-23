Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В НАТО готові розширити військову підтримку України

Четвер, 23 травня 2019, 07:40

Новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс пообіцяв розширити військову підтримку Україні.

Про це він заявив під час прес-конференції за підсумками засідання військового комітету альянсу, яка транслювалася на YouTube NATO News, пише 24 канал.

Уолтерс уточнив, що мова йде про продовження навчання військ та про розширену співпрацю з метою захисту території України.

"Що стосується підтримки України з боку США, то ми будемо продовжувати сильне співробітництво у сфері навчання, яке у нас було в останні роки, – заявив він.

У свою чергу голова військового комітету НАТО Стюарт Піч заявив, що на полях засідання провів зустріч з колишнім главою Генерального штабу Збройних сил України Віктором Муженком, який був звільнений президентом Володимиром Зеленським 21 травня. За словами Піча, альянс підтвердив екс-главі Генштабу ЗСУ прихильність у подальшій підтримці України в оборонній сфері.

Генерал Військово-повітряних сил США Тод Уолтерс став новим головнокомандуючим НАТО в Європі 3 травня. До цього він був головнокомандувачем ВПС в Європі і Африці.

Теми: НАТОСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
НАТО
Вучич попросив, щоб НАТО захистив сербів у Косово
Генсек НАТО відреагував на відмову РФ від "зернової угоди"
War Speeches. Росія не в захваті від результатів Вільнюського саміту та хоче гарантій своєї безпеки
Останні новини
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
Усі новини...
Реклама: