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На"Міст Кличка" витратять майже вдвічі більше, ніж планувалося

Четвер, 23 травня 2019, 09:58

Кошторисна вартість будівництва мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" у Києві зросла з 260 млн до 419,96 млн грн.

Про це свідчить розпорядження КМДА №859 від 16 травня про перерозподіл видатків бюджету Києва на 2019 рік, пишуть "Наші гроші".

Відзначається, що вартість порахована за період з жовтня 2018 року по травень 2019 року.

 

Збільшення вартості будівництва мосту відбулося за рахунок перерозподілу видатків у межах бюджетних призначень.

Зокрема, на 232,63 млн грн було зменшено фінансування реконструкції Київського зоопарку і водночас на 132,63 млн грн збільшено видатки на будівництво вказаного мосту.

Також на 100 млн грн збільшено реконструкцію будівлі Київської міської клінічної лікарні.

 

Водночас, мер міста Віталій Кличко наголосив, що всі витрати на будівництво нового пішохідного мосту та суміжних об’єктів будуть перевірені, а результати перевірки будуть оприлюднені після облаштування частини туристичного маршруту на Старокиївській горі.

За словами Кличка, наразі вартість усіх об’єктів – мосту, фонтану, підпірних стін, та інших витрат складає близько 400 мільйонів гривень.

Нагадаємо:

  • Мерія Києва планувала побудувати цей міст ще у 2013 році. Його спорудження почалось у 2018 році. Довжина мосту складає 206 метрів, а вистота у найвищій точці – 32 метри.
  • Вартість будівельно-монтажних робіт складала 260 млн грн.
  • Завершити будівництво планують цьогоріч до Дня Києва, 26 травня.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївВіталій Кличкобудівництво
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