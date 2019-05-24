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"Укроборонпром" показав випробування нових РС "Вільха-М" і "Вільха-Р"

П'ятниця, 24 травня 2019, 10:25

Реактивні системи "Вільха-М" та "Вільха-Р", які розроблені у тісній співпраці кластеру високоточної зброї та боєприпасів "Укроборонпрому", успішно пройшли випробування на одному з військових полігонів Одещини.

Про це повідомляє прес-служба ДК "Укроборонпром".

Зазначається, що під час серії запусків були перевірені тактико-технічні характеристики ракет, систем наведення та можливості модернізованої "Вільхи" знищувати цілі за мінімальний час після отримання завдання на ураження.

Повідомляється, що підприємства "Укроборонпрому" вже завершують основні етапи випробувань реактивних систем "Вільха-М" та "Вільха-Р".

 
фото "Укроборонпром"
 
фото "Укроборонпром"

"Ці системи є модернізацією "Вільхи", яка вже знаходиться у серійному виробництві. Модернізації направлені на збільшення дальності польоту, підвищення точності, використання нових  конструкторських рішень та матеріалів, що підвищує загальну ефективність цієї високоточної зброї", – розповів гендиректор Концерну Павло Букін.

За словами міністра оборони Степана Полторака, оскільки випробування пройшли успішно, з серпня по жовтень буде проведене державне випробування і поставка їх на озброєння Збройних Сил.  

 
фото "Укроборонпром"
 
фото "Укроборонпром"

Він зазначив, що це ефективна зброя, яка наразі дуже потрібна армії.

За даними "Укроборонпрому", ця модернізована версії нової високоточної зброї забезпечує знищення противника на дальності у 130 км першим пострілом.

Окрім того, у рамках цих випробувань планується провести вогневі випробування  ракетного комплексу "Нептун" з крилатою ракетою Р-360, яка здатна знищувати цілі на відстані у 300 км.

Повідомляється, що під час пуску буде завершено випробування головки самонаведення крилатої ракети в умовах складного маневрування при наведенні ракети на ціль.

Українська правда
Теми: Укроборонпромзброя
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