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Трамп твітнув фейкове відео про лідера демократів Ненсі Пелосі

Субота, 25 травня 2019, 05:53

Президент США Дональд Трамп опублікував сильно відредаговане відео, в якому неправдиво стверджується, що у лідера демократів Ненсі Пелосі виникли труднощі з мовою.

Про це пише Reuters.

Трамп опублікував на своїй сторінці в twitter відредагований відеозапис з конференції на якій виступала Пелосі.

"Пелосі заїкається під час новинної конференції", - написав він, коментуючи відеоролик.

Під час цієї прес-конференції Пелосі виступала з критикою Трампа.

Огляд прес-конференції Пелосі, що відбулась в четвер, проведений агентством, показує, що вона торкнулася широкого кола тем і говорила в основному жваво, час від часу змагаючись з журналістами, а іноді читаючи заяви.

Як і багато політиків, вона іноді запиналася і поправляла себе.

На опублікованому Трампом відео Пелосі нібито часто затинається і показує 2 пальця, кажучи про три позиції в своїй промові. Цей момент, для посилення ефекту, був повторений кілька разів.

Насправді, як зазначає агентство, Пелосі дійсно показала 2 пальця, але виправила себе, показавши три.

На питання журналістів про цей пост Трамп заявив, що нічого не знає про відео і повторив заяву, що Пелосі, якій 79 років, "вижила з розуму".

У Білому домі не відповіли на подальші запити. Самому Трампу 72 роки.

Теми: ТрампСША
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