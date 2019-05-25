Трамп твітнув фейкове відео про лідера демократів Ненсі Пелосі

6052 перегляди
Субота, 25 травня 2019, 05:53

Президент США Дональд Трамп опублікував сильно відредаговане відео, в якому неправдиво стверджується, що у лідера демократів Ненсі Пелосі виникли труднощі з мовою.

Про це пише Reuters.

Трамп опублікував на своїй сторінці в twitter відредагований відеозапис з конференції на якій виступала Пелосі.

"Пелосі заїкається під час новинної конференції", - написав він, коментуючи відеоролик.

Під час цієї прес-конференції Пелосі виступала з критикою Трампа.

Огляд прес-конференції Пелосі, що відбулась в четвер, проведений агентством, показує, що вона торкнулася широкого кола тем і говорила в основному жваво, час від часу змагаючись з журналістами, а іноді читаючи заяви.

Як і багато політиків, вона іноді запиналася і поправляла себе.

На опублікованому Трампом відео Пелосі нібито часто затинається і показує 2 пальця, кажучи про три позиції в своїй промові. Цей момент, для посилення ефекту, був повторений кілька разів.

Насправді, як зазначає агентство, Пелосі дійсно показала 2 пальця, але виправила себе, показавши три.

На питання журналістів про цей пост Трамп заявив, що нічого не знає про відео і повторив заяву, що Пелосі, якій 79 років, "вижила з розуму".

У Білому домі не відповіли на подальші запити. Самому Трампу 72 роки.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Трамп США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Після повернення з України міністр енергетики США провів закриту зустріч з Трампом 24 травня 2019, 17:02
Тіллерсон заявив, що Трамп був гірше підготовлений до зустрічі в Німеччині, ніж Путін - ЗМІ 24 травня 2019, 02:35
Суд зобов'язав аудиторів Трампа показати його податкові декларації 21 травня 2019, 03:47
Усі новини
Головні новини
Пікет у Рівному: Зеленський просить не карати протестувальників
Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту - ЗМІ
Моряки з затриманого в Єгипті танкера повертаються в Україну
В РФ не збираються виконувати вимогу Трибуналу про звільнення українських моряків
Усі новини
Лайфхаки

Як читати зі швидкістю думки

Фото, відео

Зіркове весілля Потапа і Насті

опитування

Дівчатам – материнство, хлопцям – кар'єра: скільки українських підлітків досі так вважають