Трамп твітнув фейкове відео про лідера демократів Ненсі Пелосі
Президент США Дональд Трамп опублікував сильно відредаговане відео, в якому неправдиво стверджується, що у лідера демократів Ненсі Пелосі виникли труднощі з мовою.
Про це пише Reuters.
Трамп опублікував на своїй сторінці в twitter відредагований відеозапис з конференції на якій виступала Пелосі.
"Пелосі заїкається під час новинної конференції", - написав він, коментуючи відеоролик.
Під час цієї прес-конференції Пелосі виступала з критикою Трампа.
Огляд прес-конференції Пелосі, що відбулась в четвер, проведений агентством, показує, що вона торкнулася широкого кола тем і говорила в основному жваво, час від часу змагаючись з журналістами, а іноді читаючи заяви.
Як і багато політиків, вона іноді запиналася і поправляла себе.
На опублікованому Трампом відео Пелосі нібито часто затинається і показує 2 пальця, кажучи про три позиції в своїй промові. Цей момент, для посилення ефекту, був повторений кілька разів.
“PELOSI STAMMERS THROUGH NEWS CONFERENCE” pic.twitter.com/1OyCyqRTuk— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 травня 2019 р.
Насправді, як зазначає агентство, Пелосі дійсно показала 2 пальця, але виправила себе, показавши три.
На питання журналістів про цей пост Трамп заявив, що нічого не знає про відео і повторив заяву, що Пелосі, якій 79 років, "вижила з розуму".
У Білому домі не відповіли на подальші запити. Самому Трампу 72 роки.