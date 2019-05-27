Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Петиція за визнання Голодомору геноцидом у Німеччині набрала 50 тисяч голосів

Понеділок, 27 травня 2019, 00:08
Петиція за визнання Голодомору геноцидом у Німеччині набрала 50 тисяч голосів

Онлайн-петиція на сайті німецького Бундестагу, яка пропонує депутатам визнати геноцидом Голодомор 1932-1933 років, набрала мінімально необхідну кількість голосів і її підтримка продовжує зростати.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на дані Бундестагу.

О 23:10 26 травня лічильник тих, хто залишив свої дані на підтримку петиції, перевищив необхідний мінімум у 50 тисяч голосів.

Це означає, що петиція має бути розглянута парламентом і, не виключено, Бундестаг поставить на розгляд питання про визнання геноциду українського народу.

Збір підписів триватиме і 27 травня, тож наразі лишається можливість збільшити кількість голосів на її підтримку. Петицію мають право підтримувати також громадяни України.

Нагадаємо, наприкінці квітня на сайті парламенту Німеччини з’явилася петиція щодо визнання Голодомору в Україні геноцидом.  У її тексті йдеться, що німецький Бундестаг, як і органи влади 23 уряди інших країн світу, має визначити, що Голодомор в Україні в 1932-1933 роках - це геноцид українського народу, спричинений радянським режимом під керівництвом Сталіна.

Раніше глава МЗС Павло Клімкін закликав поставити свій підпис під петицією та розмістив посилання на інструкцію з візуалізацією, як це зробити.  У неділю до закликів приєднався співак, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.

Теми: Німеччинаголодоморгеноцид
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Німеччина
Екоактивісти в масках Шольца знов заблокували рух у Німеччині
Rheinmetall виготовить для Бундесверу боєприпаси для танків на 4 млрд євро
У Польщі прокоментували нібито відмову Німеччини ремонтувати українські Leopard в країні
Останні новини
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
Усі новини...
Реклама: