Петиція за визнання Голодомору геноцидом у Німеччині набрала 50 тисяч голосів

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Понеділок, 27 травня 2019, 00:08

Онлайн-петиція на сайті німецького Бундестагу, яка пропонує депутатам визнати геноцидом Голодомор 1932-1933 років, набрала мінімально необхідну кількість голосів і її підтримка продовжує зростати.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на дані Бундестагу.

О 23:10 26 травня лічильник тих, хто залишив свої дані на підтримку петиції, перевищив необхідний мінімум у 50 тисяч голосів.

Це означає, що петиція має бути розглянута парламентом і, не виключено, Бундестаг поставить на розгляд питання про визнання геноциду українського народу.

Збір підписів триватиме і 27 травня, тож наразі лишається можливість збільшити кількість голосів на її підтримку. Петицію мають право підтримувати також громадяни України.

Нагадаємо, наприкінці квітня на сайті парламенту Німеччини з’явилася петиція щодо визнання Голодомору в Україні геноцидом.  У її тексті йдеться, що німецький Бундестаг, як і органи влади 23 уряди інших країн світу, має визначити, що Голодомор в Україні в 1932-1933 роках - це геноцид українського народу, спричинений радянським режимом під керівництвом Сталіна.

Раніше глава МЗС Павло Клімкін закликав поставити свій підпис під петицією та розмістив посилання на інструкцію з візуалізацією, як це зробити.  У неділю до закликів приєднався співак, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.

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Теми: Німеччина голодомор геноцид


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