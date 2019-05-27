Частину пасажирів МАУ з Києва до Одеси "забули" в аеропорту Борисполя. В МАУ пояснили

Частина пасажирів рейсу PS55 "Київ - Одеса" авіакомпанії МАУ залишилася в аеропорту "Бориспіль", не потрапивши на борт літака.

Інформацію про те, що близько 30 пасажирів не вилетіли в Одесу, підтвердили в авіакомпанії, пояснивши ситуацію помилкою співробітників обслуговуючої компанії "Аерохендлінг".

"Дана ситуація сталася через помилку співробітників обслуговуючої компанії Aerohandling. На даний момент решті пасажирів рейсу PS055 буде надано харчування та автобус до Одеси", - повідомили в МАУ.

У свою чергу Олег Голохвастов, генеральний директор "Aerohandling", яка обслуговувала рейс PS55 у терміналі "Борисполя", вибачився за ситуацію, що склалася та повідомив, що причиною збою у передачі інформації став стан здоров'я одного із співробітників компанії, якій раптово погіршився.

"Попередній діагноз - мікроінсульт. Ми докладаємо усіх зусиль, аби максимально швидко виправити наслідки цього випадку і відправити пасажирів до Одеси", - повідомив Голохвастов.

За попередньою інформацією, пасажирів рейсу під час посадки на борт "забули", не довізши з терміналу до літака, який полетів без них. Через збій, що стався, перевізник отримав інформацію, що усі пасажири перебували у літаку.

Згодом стало відомо, що частині пасажирів, які не вилетіли з Києва, поміняли квитки на інший рейс авіакомпанії "Київ-Одеса" і заселили до готелю у Борисполі, іншим було організовано автобусний трансфер до пункту призначення.