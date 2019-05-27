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Греція: Прем'єр-міністр оголосив позачергові парламентські вибори

Понеділок, 27 травня 2019, 01:26

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас на тлі невисокої підтримки партії СИРІЗА на виборах до Європарламенту оголосив про проведення позачергових парламентських виборів.

Про це він заявив у неділю під час телевізійної промови, передає DW з посиланням на AFP.

За даними екзит-полу, ліва партія Ципраса СИРІЗА набирає 25% голосів, у той час, як опозиційна консервативна партія "Нова демократія" - 33,5%.

Пізніше під час прес-конференції прем'єр-міністр Греції сказав, що причиною оголошення дострокових парламентських виборів став незадовільний результат його партії на виборах до Європарламенту.

За його словами, на початку червня він прохатиме президента призначити нові вибори до парламенту.

Зазначається, що чергові парламентські вибори в Греції мали пройти у жовтні цього року. У випадку ухвалення позачергових виборів голосування може відбутися наприкінці червня цього року.

Теми: Греціявибори
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