Українські веслувальники виграли 3 медалі на етапі Кубка світу в Польщі

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Понеділок, 27 травня 2019, 05:13

Збірна України з веслування на байдарках і каное завоювала три нагороди на першому в сезоні етапі Кубка світу в Познані (Польща).

Про це повідомляє Xsport.

Зазначається, що Анастасія Четверикова і Людмила Лузан виграли "золото" і "бронзу" в каное-одиночці на 500 метрів.

Водночас бронзові призери Олімпійських Ігор-2016 на каное-двійці Дмитро Янчук і Тарас Міщук стали третіми на дистанції 500 метрів.

Другий етап Кубка світу пройде з 31 травня по 2 червня у німецькому Дуйсбурзі.

Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное у 2023 або 2024 році може пройти в Дніпрі.

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Теми: спорт


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