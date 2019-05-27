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Садовий заявив, що його хочуть зняти з мерства

Понеділок, 27 травня 2019, 09:46
Садовий заявив, що його хочуть зняти з мерства

Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявляє, що його хочуть усунути з посади міського голови Львова.

"Голова фракції Порошенка в міській раді Адамик, голова фракції "Свободи" Лопачак, спільно з Козловським (також БПП) зареєстрували ухвалу про дострокове припинення повноважень мера Львова", – написав він у Twitter.

"Інтерес хлопців простий. Позбавити місто легітимного мера і грабувати з розмахом", – заявив Садовий.

 

За його словами, також активізуються різні "активісти з кримінальним корінням, щоб імітувати протести".

"Хлопці, хочете влади? Її дають на виборах. Ми готові до перевиборів і мера і депутатів. А ви?", – заявив Садовий

"Петро Порошенко, маю надію що сценарій "хаос і грабунок" депутатів від БПП з Вами не погоджували", – додав мер Львова.

"Українська правда" у Threads

Теми: СадовийЛьвівБПППорошенко
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