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З "Батьківщини" виходить близький соратник Тимошенко

Вівторок, 28 травня 2019, 16:07
З Батьківщини виходить близький соратник Тимошенко

Координатор воєнного кабінету партії "Батьківщина", один з головних соратників Юлії Тимошенко Андрій Сенченко заявив про вихід з політичної сили.

Про це він повідомляє у Facebook.

"Сьогодні я прийняв важливе і дуже непросте для мене рішення про вихід з партії "Батьківщина". Я присвятив цій команді 14 років свого життя і залишався поруч з Юлією Тимошенко в найтяжчі для неї і партії часи", - пише політик.

Він пояснив, що причиною такого кроку став не конфлікт з лідеркою партії, а різні "підходи до стратегії дій і формування команди, здатної подолати виклики".

За словами Сенченка, його мета – взяти учать у створенні коаліції в новому складі Верховної Ради.

"Стрижнем демократичної проукраїнської коаліції в наступному парламенті країни повинна стати політична сила, що зосередиться на реальному досягненні миру через перемогу і на глибокій модернізації економіки, необхідної для входження нашої держави до 20 найбільш економічно розвинених країн світу", - пише політик.

Він зауважив, що громадський рух "Сила права", до якого він належить, "готовий стати надійною складовою такого об’єднання".

Нагадаємо:

У 2014 році Сенченко обіймав посаду виконуючого обов'язки заступника голови Адміністрації президента Петра Порошенка.

Українська правда
Теми: ТимошенкоБатьківщина
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