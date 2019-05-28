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ЄС може виділити Україні 500 млн євро, якщо затвердять перевірку е-декларацій

Вівторок, 28 травня 2019, 19:46

Європейський союз пропонує Україні продовжити програму макрофінансової допомоги, за якою Україна може отримати 500 млн євро довгострокової дешевої позики.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це розповів Крістіан Даніельсон, гендиректор директорату NEAR Єврокомісії, на зустрічі із журналістами в Києві.

"Ми обговорили питання макрофінансової допомогу ЄС, яка у останні роки була історією успіху у відносинах України та ЄС. Ми обговорили кроки, необхідні для того, щоби виділити другий транш цієї допомоги", - заявив представник Єврокомісії.

Даніельсон не уточнив, з ким саме обговорювалося це питання, але зауважив у розмові з "Європейською правдою", що проговорювалося на декількох зустрічах.

Представник ЄК нагадав, що можливість виділення макрофінансової допомоги залежить від наявності та виконання програми МВФ в Україні, а також наголосив на кількох умовах, які зафіксовані у договорі України з ЄС щодо макрофіну та лишаються не виконаними

"Важливими умовами є ухвалення закону щодо протидії відмивання грошей, про авторизованих економічних операторів, ухвалення середньострокового плану реформування митної та податкової адміністрації", - заявив він. "Також умовою є реально діюча та ефективна система перевірки електронних декларацій та початок імплементації закону про ринок електричної енергії", - підкреслив Даніельсон.

Необхідно зауважити, що система перевірки е-декларацій є давньою вимогою з боку ЄС, Україна тривалий час не виконує її, попри власні багаторазові обіцянки.

У розмові з кореспондентом "Європейської правди" Даніельсон також підкреслив, що за підсумками переговорів, проведених в Києві, ЄС не очікує на виконання цих вимог до парламентських виборів, однак з боку ЄС затримки немає, питання лише у готовності України виконати вимоги.

Європейська рада у червні 2018 року остаточно затвердила четверту програму макрофінансової допомоги для України в обсязі 1 млрд євро.

У грудні Єврокомісія надала Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро у вигляді позики під процентну ставку 1,25% річних з погашенням у квітні 2033 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСгрошіУкраїна
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