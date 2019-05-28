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Зеленський зустрівся з місією МВФ і підтвердив, що Україна співпрацюватиме з Фондом

Вівторок, 28 травня 2019, 20:10
Зеленський зустрівся з місією МВФ і підтвердив, що Україна співпрацюватиме з Фондом
Прес-служба президента

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками місії Міжнародного валютного фонду в Україні на чолі з Роном ван Роденом, які перебувають у Києві.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Співпраця триває. Міжнародний валютний фонд завжди є надійним партнером України в часи, коли ми потребуємо підтримки, і Україна зі свого боку також залишатиметься партнером, що дотримується своїх зобов’язань", - наголосив Зеленський.

На зустрічі з місією МВФ він зауважив на " зволіканні з ухваленням реформаторських законопроектів" парламентом.

"На жаль, наразі ми бачимо зволікання з ухваленням реформаторських законопроектів, на які громадяни, бізнес, фінансова спільнота чекають роками. Сподіваюся, парламент нового скликання надолужить це й забезпечить підґрунтя для отримання наступного траншу фінансування від Фонду", – зазначив президент.

Він повідомив, що його команда розробила новий законопроект щодо відповідальності за незаконне збагачення, "який поверне антикорупційним органам важливий інструмент для притягнення корупціонерів до відповідальності".

"Цього тижня ми обов’язково подамо до парламенту цей законопроект і дуже сподіваємося, що депутати його ухвалять. Але якщо цього не станеться, це буде ще одним доказом того, що це – непрацездатний парламент, – зазначив Володимир Зеленський.

До зустрічі також долучилися голова Національного банку Яків Смолій та міністр фінансів Оксана Маркарова.

Смолій наголосив, що продовження співпраці з МВФ є важливим для підтримки фінансової стабільності в Україні.

"До кінця поточного року наша країна має сплатити понад 5 мільярдів доларів за зовнішніми та внутрішніми зобов’язаннями в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів наразі 19,3 мільярда доларів, і цього достатньо для виконання суверенних зобов’язань", – наголосив Смолій.

Представники Міжнародного валютного фонду заявили, що готові продовжити обговорення подальшої співпраці з Україною, щойно після парламентських виборів буде сформований новий уряд.

До цього будуть постійні консультації щодо формування нового порядку денного реформ.

"Ми не бачимо перепон для співпраці. Готові після парламентських виборів, після того, як буде сформовано Уряд, негайно приїхати до Києва та продовжувати переговори щодо того, яким чином надавати нашу підтримку", – підкреслив керівник місії МВФ в Україні Рон ван Роден.

Він зазначив, що дострокові вибори до Верховної Ради є новою можливістю для пришвидшення перетворень в країні.

Також керівник місії МВФ наголосив на важливості продовження роботи антикорупційних інституцій – НАБУ, САП та Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо:

  • Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що нова українська влада буде активно співпрацювати з МВФ та іншими міжнародними організаціями щодо підготовки нової програми кредитування.

Українська правда
Теми: ЗеленськийМВФгроші
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