Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Війна на сході: 15 обстрілів, окупанти знову стріляють, прикриваючись цивільними

П'ятниця, 3 травня 2019, 07:57

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120- і 82-мм мінометів.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

У штабі зазначили, що збройні формування Російської Федерації знову повертаються до тактики застосування кочівних батарей.

Проводячи 2 травня тренування чергових мінометних розрахунків, ворог обстріляв українські позиції в районі населеного пункту Новолуганське з 82-мм мінометів та поблизу міста Авдіївка зі 120-мм мінометів, прикриваючись мирними мешканцями населених пунктів Доломітне, Яколівка та Мінеральне.

Втрат серед місцевого населення вдалось уникнути лише завдяки позиції Об'єднаних сил щодо заборони відкривати вогонь у відповідь, якщо це може завдати шкоди мирним громадянам.

Загалом 2 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • двічі з 120- та 82-мм мінометів – поблизу міста Авдіївка;
  • з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новотроїцьке;
  • з озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Гнутове;
  • тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – біля міста Мар’їнка;
  • з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села Лебединське;
  • двічі з автоматичних станкових гранатометів – в районі населених пунктів Широкине і Харчовик;
  • двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Павлопіль.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні тричі:

  • з 82-мм мінометів та озброєння бойових машин піхоти – біля населеного пункту Новолуганське;
  • двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Новозванівка і Луганське.

Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Як зазначається, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 2 травня поранення отримали дев'ять окупантів.

Станом на 7:00 3 травня ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід": тричі з 120- та 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населених пунктів Новотроїцьке і Березове, і також з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Харчовик.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

Теми: ООСбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
Усі новини...
Реклама: