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Українцям не радять їхати на відпочинок до Тунісу: МЗС розповіло про ризики

П'ятниця, 3 травня 2019, 08:08

У Міністерстві закордонних справ рекомендують українцям утриматися від поїздок до Тунісу у зв'язку з ризиками підвищеного рівня терористичної загрози.

Про це повідомила консульська служба МЗС України.

"У Тунісі стартує туристичний сезон. У цьому зв’язку рекомендуємо українським туристам зважати на існуючі в цій країні безпекові ризики, обумовлені підвищеним рівнем терористичної загрози, ймовірністю проведення стихійних протестних акцій тощо", – йдеться у повідомленні.

Дипломати радять враховувати, що триваючий збройний конфлікт у сусідній Лівії та складна внутрішньополітична ситуація в Алжирі мають негативний вплив на ситуацію у Тунісі.

Українцям, які перебувають на території Туніської Республіки, мають дотримуватися таких рекомендацій:

  • - виявляти підвищену пильність та обережність, утримуватися від відвідування місць надмірного скупчення людей, не брати участі в акціях протесту, демонстраціях та інших масових заходах, не вступати у суперечки з місцевим населенням з релігійних та соціально-політичних питань;
  • - завжди мати при собі документи, які посвідчують особу та законність перебування в Тунісі, неухильно виконувати вимоги та вказівки представників місцевих правоохоронних органів; за можливістю мати при собі мобільний телефон із сім-карткою місцевого оператора мобільного зв’язку (сім-картки можна придбати у всіх міжнародних аеропортах Туніської Республіки за пред’явленням паспорта громадянина України для виїзду закордон);
  • - не залишати без нагальної потреби місця організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки, максимально обмежити пересування у нічний час;
  • -утриматися від поїздок до туніських вілаєтів Кассерін, Кеф, Сіді Бузід, Кбілі, Дуз, Кайруан, Татауін, Меденін, а також в прикордонні з Лівією та Алжиром території;
  • - у разі бажання здійснити туристичну подорож країною, слід обирати групові екскурсії за класичними маршрутами та у супроводі представника туроператора або компанії, що організовує екскурсію;
  • - при виборі місця відпочинку надавати перевагу готелям, розташованим в найбільших туристичних центрах країни (міста Туніс, Хаммамет, Сус, Магдія, Набель, Монастір, Табарка, Тозер, острів Джерба тощо).

Наголошується, що МЗС України має обмежені можливості щодо оперативного реагування на надзвичайні ситуації за участю громадян України в окремих регіонах Тунісу, оскільки виїзд українських дипломатів до цих регіонів можливий лише після отримання дозволу від місцевого зовнішньополітичного відомства.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, загрози безпеці та життю громадянам України слід невідкладно звертатися до правоохоронних органів Тунісу (особисто або за номером телефону - 197) та до Посольства України в Туніській Республіці за номером телефону (+216) 94 127 342 (працює цілодобово).

Українська правда

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Теми: туризмМЗС
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