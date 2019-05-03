Результати виборів президента України опубліковані

В офіційному друкованому парламентському виданні "Голос України" в п'ятницю вранці опубліковані офіційні результати виборів президента України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".



За підсумками другого туру виборів глави Української держави обраним президентом України став Володимир Зеленський, результати якого раніше оголосила Центральна виборча комісія.



Згідно з українським законодавством, інавгурація президента має відбутися протягом 30 днів після оприлюднення офіційних результатів виборів в офіційних виданнях влади "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

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