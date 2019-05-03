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Результати виборів президента України опубліковані

П'ятниця, 3 травня 2019, 08:20

В офіційному друкованому парламентському виданні "Голос України" в п'ятницю вранці опубліковані офіційні результати виборів президента України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За підсумками другого туру виборів глави Української держави обраним президентом України став Володимир Зеленський, результати якого раніше оголосила Центральна виборча комісія.

Згідно з українським законодавством, інавгурація президента має відбутися протягом 30 днів після оприлюднення офіційних результатів виборів в офіційних виданнях влади "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

Нагадаємо:

  • Другий тур виборів президента України відбувся 21 квітня.
  • Явка виборців під час голосування, включно із закордонним виборчим округом, склала 61,37%. Своїм правом голосу скористалися 18 млн 491 тис. 840 громадян України, тоді як у списки виборців на цей же час були внесені 29 млн 645 тис. 358 виборців.
  • 30 квітня Центрвиборчком оголосив, що в другому турі виборів президента шоумен Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів виборців і обраний на пост президента України.
  • Чинний президент Петро Порошенко набрав 24,45% голосів. Недійсними визнано 2,31% виборчих бюлетенів.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019
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