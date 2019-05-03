Коломойський - Зеленському: З великим бізнесом не спілкуються як з колгоспом

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П'ятниця, 3 травня 2019, 09:11

Близький до новообраного президента Володимира Зеленського український олігарх Ігор Коломойський розкритикував його ідею провести зустріч з представниками великого, середнього і малого бізнесу.

Про це він сказав в інтерв'ю "Bihus.info", оприлюдненому 2 травня.

"Збирати всіх разом - це утопія. Тобто, якщо ти хочеш з кимось спілкуватися, спілкуйся один на один. З великим бізнесом не спілкуються як з колгоспом. Це не колгоспні збори. У кожного гроші люблять тишу, і ніхто не буде розповідати свої секрети і вивертати душу навстіж", - сказав олігарх.

Нагадаємо:

  • Напередодні переможець президентських виборів Володимир Зеленський запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустріч "найближчим часом".
  • "За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей"– йшлося в повідомленні.
  • Дата та місце зустрічі в повідомленні вказані не були.

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Теми: Зеленський Коломойський бізнес
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