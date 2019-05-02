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Зеленський кличе бізнесменів розставляти крапки над "і"

Четвер, 2 травня 2019, 18:14
Зеленський кличе бізнесменів розставляти крапки над і
Ельдар Сарахман, УП

Переможець президентських виборів Володимир Зеленський запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустріч "найближчим часом".

Дата та місце зустрічі в повідомленні на офіційній сторінці Зеленського у Facebook не вказуються.

"За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей. Тому офіційно запрошую представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями. Розставимо всі крапки над "і"– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

  • 30 квітня ЦВК оголосила офіційні результати виборів президента: Зеленського підтримали 73,22% виборців.
  • "ЦВК оголосила, що за підсумками повторного голосування 21 квітня з чергових виборів президента обраним президентом України є кандидат на пост Зеленський Володимир Олександрович, 1978 року народження, художній керівник ТОВ "Квартал 95", проживає в місті Києві, безпартійний, суб’єкт висування – політична партія "Слуга Народу", - зачитала голова ЦВК Тетяна Сліпачук. 
  • Згідно з українським законодавством, інавгурація президента має відбутися протягом 30 днів після оприлюднення офіційних результатів виборів в офіційних виданнях влади "Голос України" та "Урядовий кур'єр".
  • В команді новообраного президента Володимира Зеленського заявили, що до інавгурації не називатимуть прізвища людей, яких він призначатиме на ключові посади.

Українська правда
Теми: Зеленськийбізнес
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