Зеленський кличе бізнесменів розставляти крапки над "і"

Переможець президентських виборів Володимир Зеленський запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустріч "найближчим часом".

Дата та місце зустрічі в повідомленні на офіційній сторінці Зеленського у Facebook не вказуються.

"За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей. Тому офіційно запрошую представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями. Розставимо всі крапки над "і"– йдеться в повідомленні.

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