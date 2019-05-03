Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

УЄФА підтвердив правомірність виступів Мораеса за збірну України – ФФУ

П'ятниця, 3 травня 2019, 10:14

Дисциплінарний комітет УЄФА виніс рішення на користь України щодо протесту футбольних федерацій Португалії та Люксембургу на результати матчу кваліфікації Євро-2020.

Про це у Facebook повідомив 3 травня президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

"Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України у матчах з Португалією та Люксембургом! Це перемога Мораеса і всього українського футболу", – написав Павелко.

Нагадаємо, що у стартових матчах відбору до Євро-2020 за збірну України брав участь форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес, котрий отримав українське громадянство на початку березня. У поєдинках з Португалією (1:1) та Люксембургом Мораєс дебютував у складі синьо-жовтих.

Після цих матчів національні федерації Люксембургу та Португалії подали протест: на їх думку, Мораес порушив статут ФІФА, зігравши за збірну України одразу після отримання громадянства.

2 травня у швейцарському Ньйоні відбулося засідання за протестом Португалії та Люксембургу, де заслуховували усі сторони цієї справи. Рішення було оприлюднено у п`ятницю 3 травня.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Останні новини
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
Усі новини...
Реклама: