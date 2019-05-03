УЄФА підтвердив правомірність виступів Мораеса за збірну України – ФФУ

Дисциплінарний комітет УЄФА виніс рішення на користь України щодо протесту футбольних федерацій Португалії та Люксембургу на результати матчу кваліфікації Євро-2020.

Про це у Facebook повідомив 3 травня президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

"Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України у матчах з Португалією та Люксембургом! Це перемога Мораеса і всього українського футболу", – написав Павелко.

Нагадаємо, що у стартових матчах відбору до Євро-2020 за збірну України брав участь форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес, котрий отримав українське громадянство на початку березня. У поєдинках з Португалією (1:1) та Люксембургом Мораєс дебютував у складі синьо-жовтих.

Після цих матчів національні федерації Люксембургу та Португалії подали протест: на їх думку, Мораес порушив статут ФІФА, зігравши за збірну України одразу після отримання громадянства.

2 травня у швейцарському Ньйоні відбулося засідання за протестом Португалії та Люксембургу, де заслуховували усі сторони цієї справи. Рішення було оприлюднено у п`ятницю 3 травня.