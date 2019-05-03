Блогери, актори, студенти: 3000 людей подалися на конкурс спікера Зеленського

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П'ятниця, 3 травня 2019, 13:30

На електронну адресу HR-департаменту команди новообраного президента Володимира Зеленського надійшло понад 3000 резюме на конкурс на посаду речника.

Про це йдеться у відповіді прес-служби Зеленського на запит "Українських новин".

"Наразі на електронну адресу HR-департаменту команди Володимира Зеленського прийшло понад 3 тисячі резюме - від звичайних людей, які хочуть взяти участь у конкурсі і відчувають упевненість у своїх комунікаційних здібностях", - йдеться у відповіді.

За даними прес-служби, серед кандидатів - професійні журналісти, піар-менеджери, телеведучі, блогери, студенти профільних факультетів і актори.

В тому числі, серед претендентів широко відомі в українському суспільстві особистості.

При цьому команда Зеленського не називає прізвищ відомих кандидатів.

Спікер президента, за даними прес-служби, повинен володіти як мінімум трьома мовами, а саме українською, російською й англійською мовою, мати досвід роботи в журналістиці або публічній діяльності, бути працездатним і готовим працювати цілодобово.

Крім того, спікер повинен володіти комунікаційними здібностями, мати швидку реакцію, бути адаптованим до динамічної роботи, бути креативним, а також мати почуття гумору.

У прес-службі зазначають, що конкурс на цю посаду буде проходити в кілька етапів.

ТОП-100 кандидатів отримають кілька творчих завдань, наприклад, написати доповідь або записати відео на певну тему.

Оцінювати роботи кандидатів будуть експерти з роботи з персоналом та члени команди Зеленського,

Після цього, за результатами творчого етапу, буде сформований ТОП-10 найкращих з найкращих, з якими буде проводити співбесіду керівник HR-департаменту і особисто Зеленський.

Всі фіналісти конкурсу обов'язково будуть проходити перевірку службами безпеки та антикорупційними органами.

При цьому організатори конкурсу не відповіли на питання, яка заробітна плата буде у речника президента.

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Теми: Зеленський
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