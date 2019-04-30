Зеленський оголосив конкурс на посаду речника президента

Новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що починає конкурс на посаду речника президента України.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

"Ми розпочинаємо перший конкурс "речник президента України". Умови дуже прості: якщо ти знаєш мінімум три мови, українська, англійська обов’язково, і якщо ти маєш певний досвід роботи в сфері журналістики чи в публічній сфері, якщо ти готовий працювати 24/1, будь ласка, відправ своє резюме на електронну пошту, і ми почнемо робити це разом, дякую", - сказав Зеленський.

Він додав, що 30 квітня 230 років тому у США відбулась інавгурація першого президента США Джорджа Вашингтона.

Після цього він перейшов у своєму відеозверненні на російську мову, сказав, що не порівнює себе з Вашингтоном, додаючи, що "поки що рано".

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