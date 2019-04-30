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Зеленський оголосив конкурс на посаду речника президента

Вівторок, 30 квітня 2019, 18:31
Зеленський оголосив конкурс на посаду речника президента

Новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що починає конкурс на посаду речника президента України.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

"Ми розпочинаємо перший конкурс "речник президента України". Умови дуже прості: якщо ти знаєш мінімум три мови, українська, англійська обов’язково, і якщо ти маєш певний досвід роботи в сфері журналістики чи в публічній сфері, якщо ти готовий працювати 24/1, будь ласка, відправ своє резюме на електронну пошту, і ми почнемо робити це разом, дякую", - сказав Зеленський.

Він додав, що 30 квітня 230 років тому у США відбулась інавгурація першого президента США Джорджа Вашингтона.

Після цього він перейшов у своєму відеозверненні на російську мову, сказав, що не порівнює себе з Вашингтоном, додаючи, що "поки що рано".

Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • 30 квітня ЦВК оголосила офіційні результати виборів президента. Володимир Зеленський був оголошений новообраним президентом, його підтримали - 73,22% виборців.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленський
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