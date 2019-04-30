Зеленський оголосив конкурс на посаду речника президента

90429 переглядів
Вівторок, 30 квітня 2019, 18:31

Новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що починає конкурс на посаду речника президента України.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

"Ми розпочинаємо перший конкурс "речник президента України". Умови дуже прості: якщо ти знаєш мінімум три мови, українська, англійська обов’язково, і якщо ти маєш певний досвід роботи в сфері журналістики чи в публічній сфері, якщо ти готовий працювати 24/1, будь ласка, відправ своє резюме на електронну пошту, і ми почнемо робити це разом, дякую", - сказав Зеленський.

Він додав, що 30 квітня 230 років тому у США відбулась інавгурація першого президента США Джорджа Вашингтона.

Після цього він перейшов у своєму відеозверненні на російську мову, сказав, що не порівнює себе з Вашингтоном, додаючи, що "поки що рано".

Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • 30 квітня ЦВК оголосила офіційні результати виборів президента. Володимир Зеленський був оголошений новообраним президентом, його підтримали - 73,22% виборців.

Марія Думанська, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський зустрівся з Епіфанієм 30 квітня 2019, 17:00
Озвучені Медведчуку і Бойку пропозиції РФ щодо газу актуальні для нової влади України – Медведєв 30 квітня 2019, 16:06
Майбутня перша леді розповіла, що Зеленський не піде на поступки перед Путіним 30 квітня 2019, 15:36
Усі новини
Головні новини
В Україні з 1 травня подешевшав газ для населення
Дружина Зеленського купила в олігарха пентхауз у Криму за половину вартості – Reuters
InformNapalm довів, що РФ випробовує на Донбасі систему орбітального придушення
Порошенко подзвонив Зеленському
Усі новини
психологія

Що взуття може розказати про його власника

здоров'я

Суперфуди: кіноа, чіа та годжі. Чи не міф їхня корисність?

Досвід

Як колишній безхатченко зі Львова відкрив власний бренд сумок