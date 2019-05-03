Синоптики оголосили штормове попередження

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П'ятниця, 3 травня 2019, 15:58

У зв’язку з погіршенням погодних умов на заході України та у центральних областях синоптики оголосили про перший жовтий рівень небезпечності.

Про це 3 травня повідомляє Український Гідрометцентр.

"До кінця доби 3 травня у західних, північних областях та Вінницькій області, 4 травня у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с", - відзначають синоптики.

У зв’язку з цим, в Укргідрометцентрі оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики виділяють три рівні небезпеки: жовтий, помаранчевий та червоний.

 

Під час жовтого рівня небезпечності синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Також повідомляється, що такі погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Нагадаємо:

  • За прогнозами в суботу майже по всій Україні дощитиме, у неділю дощі ймовірні лише в західних регіонах, очікується тепла погода.

Українська правда

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Теми: погода Україна
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