Синоптики оголосили штормове попередження

У зв’язку з погіршенням погодних умов на заході України та у центральних областях синоптики оголосили про перший жовтий рівень небезпечності.

Про це 3 травня повідомляє Український Гідрометцентр.

"До кінця доби 3 травня у західних, північних областях та Вінницькій області, 4 травня у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с", - відзначають синоптики.

У зв’язку з цим, в Укргідрометцентрі оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики виділяють три рівні небезпеки: жовтий, помаранчевий та червоний.

Під час жовтого рівня небезпечності синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Також повідомляється, що такі погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Нагадаємо: