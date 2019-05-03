Бойовики накрили мінометним вогнем позиції ООС біля Авдіївки, є поранені

Бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціям ООС, двоє військовослужбовців поранені.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил у Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових.

Зокрема, тричі з 120 та 82 мм мінометів та великокаліберних кулеметів поблизу Авдіївки, з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Новотроїцького, з БМП і великокаліберних кулеметів поблизу Гнутового.

Крім того, бойовики тричі обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів позиції ООС біля Мар’їнки, з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Лебединського, двічі з автоматичних станкових гранатометів в районі Широкиного і Пищевика та ще двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів поблизу Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил: з 82 мм мінометів та автоматичних станкових гранатометів біля Золотого-4, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, біля Новолуганського та з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї біля Шумів.

У штабі розповіли, що відкривали вогонь у відповідь та запевнили, що тримають ситуацію під контролем.