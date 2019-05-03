Глава МВФ пообіцяла підтримувати Україну

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П'ятниця, 3 травня 2019, 22:21

Очільниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард пообіцяла, що МВФ і надалі підтримуватиме Україну.

Про це повідомляється у її офіційній заяві після телефонної розмови з Петром Порошенком.

"Я подякувала президенту Петру Порошенку за тісну співпрацю під час його президентства, під час якої Україна успішно повернулася до макростабільності та зростання після глибокої економічної кризи 2014–15 років", - зазначає Лагард.

За її словами, вони з Порошенком погодилися "забезпечити досягнутий прогрес у просуванні ключових реформ, а особливо забезпечити незалежність центрального банку і підтримати стабільність банківської системи".

Лагард і Порошенко погодилися, що ще необхідно багато зробити, щоб забезпечити Україні "сучасну ринкову економіку, яка регулюється верховенством права, і здатна залучити значні інвестиції" та підняти рівень доходів українців до рівня сусідніх країн.

"Фонд готовий продовжувати підтримувати Україну в цих зусиллях", - підсумувала глава МВФ.

Нагадаємо:

  • 3 травня Петро Порошенко у телефонній розмові з директором Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард обговорили ситуацію навколо "Приватбанку".

Марія Думанська, УП

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Теми: МВФ Порошенко
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