Порошенко і Лагард поговорили про "Приватбанк"
Президент Петро Порошенко у телефонній розмові з директором Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард обговорили ситуацію навколо "Приватбанку".
Про це 3 травня повідомляє прес-служба Порошенка.
"Висловлено стурбованість ситуацією навколо судових процесів в Україні з метою денаціоналізації "Приватбанку", що може поставити під загрозу фінансову стабільність держави", - стверджують в АП.
Зазначається, що Лагард наголосила на важливості забезпечення незалежності діяльності Нацбанку.
Також вона запевнила у готовності розвивати співпрацю між Україною та МВФ і закликала продовжувати процес реформ.
Водночас, 2 травня в інтерв’ю Bihus.info, олігарх Ігор Коломойський заявив, що не підписував документ, яким надавав згоду на націоналізацію банку.
"Не так було... Якщо був би договір, ми б його виконували, а так ми підписали звернення до прем'єр-міністра, що в ситуації, що склалася ми пропонуємо уряду націоналізувати, бо ми не в змозі більше утримувати. Це окрема історія, вона стосується судового процесу, який йшов протягом двох місяців", - відповів він, на питання про лист до уряду від власників "Приватбанку".
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Як Коломойський і Боголюбов вивели з Приватбанку 5,5 мільярда доларів
Нагадаємо:
- 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського до НБУ і Кабінету міністрів щодо націоналізації банку.
- Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
- Національний банк готує апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, яким за позовом Ігоря Коломойського була скасована націоналізація Приватбанку.
- Активісти руху "ЧЕСНО. Фільтруй суд" повідомили, що колегія суддів, яка визнала незаконною націоналізацію "ПриватБанку", недоброчесна.
- 18 квітня Порошенко на засіданні Ради національної безпеки роздав очільникам Службі безпеки та Генеральній прокуратурі доручення "після завершення всіх необхідних судових процедур" оцінити, чи є підстави для порушення кримінальної справи на суддів "за неправосудне рішення".
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