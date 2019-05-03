Порошенко і Лагард поговорили про "Приватбанк"

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П'ятниця, 3 травня 2019, 17:40

Президент Петро Порошенко у телефонній розмові з директором Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард обговорили ситуацію навколо "Приватбанку".

Про це 3 травня повідомляє прес-служба Порошенка.

"Висловлено стурбованість ситуацією навколо судових процесів в Україні з метою денаціоналізації "Приватбанку", що може поставити під загрозу фінансову стабільність держави", - стверджують в АП.

Зазначається, що Лагард наголосила на важливості забезпечення незалежності діяльності Нацбанку.

Також вона запевнила у готовності розвивати співпрацю між Україною та МВФ і закликала продовжувати процес реформ.

Водночас, 2 травня в інтерв’ю Bihus.info, олігарх Ігор Коломойський заявив, що не підписував документ, яким надавав згоду на націоналізацію банку.

"Не так було... Якщо був би договір, ми б його виконували, а так ми підписали звернення до прем'єр-міністра, що в ситуації, що склалася ми пропонуємо уряду націоналізувати, бо ми не в змозі більше утримувати. Це окрема історія, вона стосується судового процесу, який йшов протягом двох місяців", - відповів він, на питання про лист до уряду від власників "Приватбанку".

 
 

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Нагадаємо: 

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського до НБУ і Кабінету міністрів щодо націоналізації банку.
  • Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
  • Національний банк готує апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, яким за позовом Ігоря Коломойського була скасована націоналізація Приватбанку.
  • Активісти руху "ЧЕСНО. Фільтруй суд" повідомили, що колегія суддів, яка визнала незаконною націоналізацію "ПриватБанку", недоброчесна.
  • 18 квітня Порошенко на засіданні Ради національної безпеки роздав очільникам Службі безпеки та Генеральній прокуратурі доручення "після завершення всіх необхідних судових процедур" оцінити, чи є підстави для порушення кримінальної справи на суддів "за неправосудне рішення".

Українська правда

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Теми: Приват Порошенко МВФ Коломойський банки
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