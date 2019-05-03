Порошенко і Лагард поговорили про "Приватбанк"

Президент Петро Порошенко у телефонній розмові з директором Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард обговорили ситуацію навколо "Приватбанку".

Про це 3 травня повідомляє прес-служба Порошенка.

"Висловлено стурбованість ситуацією навколо судових процесів в Україні з метою денаціоналізації "Приватбанку", що може поставити під загрозу фінансову стабільність держави", - стверджують в АП.

Зазначається, що Лагард наголосила на важливості забезпечення незалежності діяльності Нацбанку.

Також вона запевнила у готовності розвивати співпрацю між Україною та МВФ і закликала продовжувати процес реформ.

Водночас, 2 травня в інтерв’ю Bihus.info, олігарх Ігор Коломойський заявив, що не підписував документ, яким надавав згоду на націоналізацію банку.

"Не так було... Якщо був би договір, ми б його виконували, а так ми підписали звернення до прем'єр-міністра, що в ситуації, що склалася ми пропонуємо уряду націоналізувати, бо ми не в змозі більше утримувати. Це окрема історія, вона стосується судового процесу, який йшов протягом двох місяців", - відповів він, на питання про лист до уряду від власників "Приватбанку".

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