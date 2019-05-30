Після заяви Мюллера демократи хочуть почати процедуру імпічменту Трампа

Впливові демократи-законодавці США заявляють, що Конгрес має ініціювати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.

Так у Демократичній партії США відреагували на виступ спецпрокурора Роберта Мюллера, який підбив підсумки роботи слідства щодо втручання РФ та оголосив про свою відставку, передає "Голос Америки".

Мюллер пояснив, чому у його доповіді не містилося звинувачення Трампа у правопорушеннях, хоча розслідування встановило численні приклади перешкоджання правосуддю президентом США. За його словами, висунути президенту звинувачення не дозволяють правила Мін'юсту США.

Він додав, що Конституція "вимагає іншого процесу, ніж діє в системі кримінального правосуддя, щоб офіційно звинуватити президента в порушеннях". За його словами, у такому випадку рішення має ухвалювати Конгрес через процедуру імпічменту.

Мюллер також зазначив, що його відомство виявило "недостатньо доказів", щоб звинуватити кампанію Трампа в змові з Росією з метою зміни результатів виборів.

У Білому домі заявили, що текст доповіді слідства Мюллера "говорить сам за себе".

"Після двох років роботи незалежний прокурор США, перегортає цю сторінку - і решта мають зробити те саме", - заявила речниця Білого дому Сари Сандерс.

"Прес-конференція тривали 9 хвилин 39 секунд. Ті самі висновки. Жодної нової інформації. Час перегорнути сторінку", - написав у Twitter конгресмен-республіканець Джим Джордан.

"Водночас у Демократичній партії побачили в окремих фразах, виголошених Мюллером, сигнал, що лише Конгрес може взяти на себе місію висунення звинувачень президенту США.

Численні законодавці-демократи виступили за початок процедури імпічменту", - йдеться у повідомленні.

"Заява Мюллера підкреслює те, що знають ті, хто читав його доповідь: вона являє собою подання на імпічмент, а діяти має Конгрес. Там мають діяти", - підкреслила сенатор-демократ Елізабет Воррен.

"Заява Мюллера чітко вказує: Конгрес має законне та моральне зобов'язання негайно розпочати процедуру імпічменту", - заявив сенатор-демократ Коррі Букер.

"Наступним кроком Юридичний комітет Палати представників має розпочати офіційну процедуру запиту щодо імпічменту, щоб формально розпочати розглядати, чи необхідно висувати подання щодо імпічменту", - зазначив конгресмен-демократ Дейвід Сісілін.