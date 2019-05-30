Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після заяви Мюллера демократи хочуть почати процедуру імпічменту Трампа

Четвер, 30 травня 2019, 02:24

Впливові демократи-законодавці США заявляють, що Конгрес має ініціювати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.

Так у Демократичній партії США відреагували на виступ спецпрокурора Роберта Мюллера, який підбив підсумки роботи слідства щодо втручання РФ та оголосив про свою відставку, передає "Голос Америки".

Мюллер пояснив, чому у його доповіді не містилося звинувачення Трампа у правопорушеннях, хоча розслідування встановило численні приклади перешкоджання правосуддю президентом США. За його словами, висунути президенту звинувачення не дозволяють правила Мін'юсту США.

Він додав, що Конституція "вимагає іншого процесу, ніж діє в системі кримінального правосуддя, щоб офіційно звинуватити президента в порушеннях". За його словами, у такому випадку рішення має ухвалювати Конгрес через процедуру імпічменту.

Мюллер також зазначив, що його відомство виявило "недостатньо доказів", щоб звинуватити кампанію Трампа в змові з Росією з метою зміни результатів виборів.

У Білому домі заявили, що текст доповіді слідства Мюллера "говорить сам за себе".

"Після двох років роботи незалежний прокурор США, перегортає цю сторінку - і решта мають зробити те саме", - заявила речниця Білого дому Сари Сандерс.

"Прес-конференція тривали 9 хвилин 39 секунд. Ті самі висновки. Жодної нової інформації. Час перегорнути сторінку", - написав у Twitter конгресмен-республіканець Джим Джордан.

"Водночас у Демократичній партії побачили в окремих фразах, виголошених Мюллером, сигнал, що лише Конгрес може взяти на себе місію висунення звинувачень президенту США.

Численні законодавці-демократи виступили за початок процедури імпічменту", - йдеться у повідомленні.

"Заява Мюллера підкреслює те, що знають ті, хто читав його доповідь: вона являє собою подання на імпічмент, а діяти має Конгрес. Там мають діяти", - підкреслила сенатор-демократ Елізабет Воррен.

"Заява Мюллера чітко вказує: Конгрес має законне та моральне зобов'язання негайно розпочати процедуру імпічменту", - заявив сенатор-демократ Коррі Букер.

"Наступним кроком Юридичний комітет Палати представників має розпочати офіційну процедуру запиту щодо імпічменту, щоб формально розпочати розглядати, чи необхідно висувати подання щодо імпічменту", - зазначив конгресмен-демократ Дейвід Сісілін.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
США
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Пентагон розкрив подробиці нового пакета військової допомоги України на $800 млн
Останні новини
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
Усі новини...
Реклама: