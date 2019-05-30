З'явився проект реставрації Центрального гастронома на Хрещатику

Будівлю центрального гастронома на Хрещатику, 40/1 у центрі Києві реставрують за проектом архітектурно-конструкторського бюро VIHAREV architects & engineers.

За словами одного з авторів проекту Миколи Віхарєва, будівля залишиться триповерховою, у ній збережуть весь історичний фасад.

"По закону ми відновлюємо те, що згоріло. Під банерами зараз зберігся старий фасад. Він цілий. У нас є дослідження його, всі аналізи. І ми його підвісимо на металі, зробимо укріплення, але це буде старе облицювання. Усі стіни, балкончики – усе реставрується", - розповів Віхарєв.

Він додав, що на балконах досі збереглася історична металева ковка.

"Там ковка та, що 100 років тому була, фасад той же зберігся. Єдине, що сто років тому там у вітринах були дерев'яні вставки, але вони загублені ще десь з 30-х років. А так кияни побачать те саме, що було 100 років тому", - розповів архітектор.

Усередині будівлі, за його словами "переосмислять простір".

"Це буде світлий торгівельний центр з кафешками, внутрішнім двориком і громадським простором. І ще фішка, якою ми, як архітектори пишаємось, що та частина, яка не відноситься до старої садиби, вона там на задньому фоні будівлі, там буде пласка покрівля з великим оглядовим майданчиком, з якого можна буде бачити панораму всього Хрещатика. А влітку там виноситимуть столики від кафе і там можна буде посидіти", - розповів Віхарєв.

Під гастрономом влаштують паркінг.

"Підкопатися під Хрещатик не вийде, бо це і по закону неможливо, і там же по Хрещатику річка йде. Але там є підземний простір – один підземний поверх, ми там робимо ще один. І там будуть розташовані паркінг і інфраструктура закладів торгівлі, шляхи евакуації, туалети і т.д. Але це все в межах землеволодіння", - розповів Віхарєв.

29 травня проект реставрації гастронома виносили на розгляд Містобудівної ради столиці, і рада підтримала бачення архітекторів.

"Містобудівна рада підтримала означений проект в першу чергу завдяки тому, що тут витримані головні умови міста: збереження фасадів будівлі та повага до історичної частини міста. Це гарний приклад того, коли інвестор чує міську владу і відкрито йде на конструктивну співпрацю", - сказав "Українській правді" головний архітектор Києва – директор департаменту містобудування та архітектури Олександр Свистунов.

"На сьогоднішній день жоден резонансний проект, який шкодить місту, не було підтримано містобудівною радою і я щиро шкодую, що наші рішення мають лише рекомендаційний характер", - додав Свистунов.

За словами Віхарєва, реставраційно-будівельні роботи на Хрещатику, 40/1 можуть розпочатися уже за півроку.

"Буквально на днях закінчились археологічні розкопки по цьому об’єкту, бо ми без них не мали права закопуватися у землю, робити укріплення. От вони закінчені, зараз будуть розпочинатися протиаварійні роботи. Це буде укріплення палями, підвішування всіх конструкцій, які збереглися, у металі і укріплення сусідніх будинків. Далі ми закінчимо проект, пройдемо експертизу. І, думаю, десь до кінця року маємо вийти на початок повноцінних реставраційно-будівельних робіт", - підсумував Віхарєв.

Фото початку 1930-х років Фото mik-kiev.livejournal.com

Таким був гастроном у 1983 році

"Українська правда" намагалася отримати коментарі у власника будівлі ТОВ "АБ реконструкції і розвиток", але на момент виходу публікації, телефон представника компанії не відповідав.

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