В уряді готують санкції проти установ, що ведуть незаконні розкопки в Криму

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Четвер, 30 травня 2019, 18:31

Міністерство окупованих територій та переміщених осіб ініціює введення санкцій до 28 наукових і музейних установ, які ведуть незаконні археологічні розкопки в окупованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

За її даними, проект відповідного акту направлено на погодження до заінтересованих органів державної влади, після чого він буде спрямований на розгляд уряду.

У відомстві розповіли, що протягом останніх 5 років Росія активно проводить незаконні археологічні розкопки на півострові. До них залучена ціла низка провідних наукових і музейних установ РФ.

"Активну участь в археологічних розкопках беруть кримські наукові установи, що були незаконно зареєстровані, як російські юридичні особи", - йдеться в повідомленні.

МінТОТ зазначає, що велика кількість таких розкопок здійснюється в межах великих інфраструктурних проектів Росії, таких як будівництво керченського мосту або так званої "траси Таврида".

У відомстві кажуть, що підставою для таких дій є "відкриті листи" (дозволи), що незаконно видаються Міністерством культури РФ.

"За період 2014-2018 років Мінкультури РФ було ухвалено більше 90 наказів про видачу дозволів на проведення археологічних розкопок на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя", - розповідають в українському міністерстві.

Там кажуть, що ідентифікували низку фізосіб, що отримали дозволи на проведення незаконних археологічних розкопок, і проти них ще у березні були застосовані санкції.

Українська правда

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Теми: Крим санкції


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