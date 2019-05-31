Лукашенко заявив, що в Білорусі демократії не менше, ніж на Заході

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що демократії і свободи в Білорусі анітрохи не менше, ніж в Росії, на Заході чи в інших країнах.

Про це він сказав на зустрічі з керівниками конституційних судів зарубіжних держав, передає БЕЛТА.

"Смію вас запевнити: демократії і свободи в Білорусі анітрохи не менше, ніж в нашій рідній, братській Росії або на Заході, або далі - в країнах, що розвиваються", - сказав Лукашенко.

"Анітрохи не менше. Але, може бути, ми жорсткіше вимагаємо порядку, тому що ми не такі багаті, як Росія. Вона може припуститися помилки, але величезні багатства допомагають цю помилку швидко виправити"", - додав він.

При цьому президент Білорусі зазначив, що саме через відсутність необхідних фінансових ресурсів в країні повільно просуваються реформи.

Також, коментуючи критику щодо порушення прав людини, Лукашенко заявив, що в основному Конституція Білорусі запозичена у інших країн і лише трохи в неї додали "минулого".

"Ми вчилися не тільки у своїх сусідів, але перш за все у них, тому що вони близькі нам по розвитку, з багатьма ми були в одній державі", - сказав білоруський президент.

Однак, за його словами, багато в білоруській Конституції запозичено "в оплотів демократії, перш за все Франції та Сполучених Штатів Америки".