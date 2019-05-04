Голова Нацради з теле- і радіомовлення подав у відставку

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Субота, 4 травня 2019, 11:49

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко подав у відставку.

Відповідну заяву розміщено в суботу на сайті Нацради.

"Термін моїх повноважень, як члена Національної Ради, завершується у липні. Проте сьогодні, за два місяця до його закінчення, я прийняв рішення подати у відставку і піти з посади", - повідомляє Артеменко.

Він назвав дві причини такого рішення – втома та пропозиція іншої роботи.

"По-перше, проста людська втома – протягом 5 років в постійному стресі працювати щоденно, по 10-12 годин, інколи навіть без вихідних. По-друге, пропозиція, що надійшла саме в цей час, перейти на іншу роботу", - написав голова Нацради.

Артеменко працював на цій посаді з 2014 року.

Українська правда

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Теми: телебачення
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