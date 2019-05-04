Зеленський: Про розпуск парламенту говорити зарано

Переможець другого туру президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що говорити про розпуск Верховної Ради ще зарано, оскільки повноважень президента він ще не має.

Про це сам Зеленський заявив після зустрічі з представниками парламентських фракцій та народними депутатами у Верховній Раді, що відбулася 4 травня.

"Усі хочуть послухати, чи будемо ми розпускати парламент чи ні. ... Зарано про це говорити, бо ще немає повноважень. Як тільки в мене будуть повноважень, ви отримаєте відповідь", - зазначив він.

Зеленський додав, що ним була запропонована дата інавгурації 19 травня, але чи підтримає її Верховна Рада, "буде зрозуміло лише 14 травня (день пленарного засідання ВР - ред.).

"Ми пропонуємо дату 19 травня, бо вже треба працювати... І (на зустрічі - ред.) я пояснював нашу дату, що нам треба вирішити з цією датою, бо в нас є зв'язок з іноземними гостями, які хочуть зрозуміти і свій графік, бо всі хочуть приїхати в Украну для цього святкування, цього дня", - заявив Зеленський.

Він додав, що у лідерів фракцій "є різні думки" щодо дати інавгурації, тому "дату ми напевно зможемо зрозуміти тільки 14 травня на засіданні Верховної Ради".

Щодо зустрічі з представниками фракцій Зеленський додав, що "це було перше знайомство".

"Немає ніяких тісних взаємовідносин, про це рано говорити", - зазначив він.

За даними джерел УП у парламенті, які були присутні на зустрічі, Зеленський "пристойно поводився, озвучив свою позицію щодо 19 травня, але постійно перешіптувався і радився із Андрієм Богданом".

Як зазначають джерела УП, Зеленському ставили запитання щодо розпуску Ради, але він не дав чіткої відповіді, чи планує її розпускати, мовляв, "навіщо це робити, якщо буде нормальна співпраця".

Щодо дати інавгурації від більшості присутніх на зустрічі лунала пропозиція про проведення інавгурації 28 травня. За даними співрозмовників УП, конкретних домовленостей на зустрічі досягнуто не було і учасники вирішили, що представники фракцій обговорять пропозицію про 19 травня у своїх політсилах.

Водночас спікер ВР Андрій Парубій заявив, що якщо Рада буде проти 19 травня, він готовий внести своїм поданням пропозицію про 28 травня.

Як повідомив нардеп від "Народного фронту" Андрій Тетерук заявив на своїй сторінці у Facebook, що темою обговорення на зустрічі голів фракцій парламенту з новообраним президентом були консультації щодо дати інавгурації.

"Обговорювались різні можливі дати, 19 та 28 травня, і навіть 1 червня. ... 13 травня відбудеться засідання фракції, на якому ми обговоримо найкращу дату проведення інавгурації президента України і проголосуємо за постанову ВР, яка визначатиме дату, вже у вівторок, 14 травня", - додав він.

фото з facebook А.Тетерука

Як зазначив у коментарі журналістам глава фракції "Самопоміч" Олег Березюк, у даті 19 травня він "не бачить жодної проблеми чи загрози, бачу тільки переваги".

"Парламент визначиться з питанням дати інавгурації наступного пленарного тижня, так само як і ухвалить рішення фракція (Самопоміч - ред.)", - зазначив Березюк.

Він також повідомив, що Петра Порошенка на зустрічі не було, як і голів фракції БПП та "Народний фронт", а окрім дати інавгурації на зустрічі обговорювали питання зовнішньої політики, "ставили запитання щодо його бачення", питання внутрішньої політики, "взаємовідносин з парламентом, взаєморозуміння і довіри".

"Це дуже важливо, на жаль, попередні президенти не мали довірливих відносин з парламентом ... Говорили і про можливості розпуску парламенту. ... Є позитивний момент - те, що новообраний президент особисто прийшов до ВР і особисто зустрічався з керівниками фракцій, обговорюючи питання - це нове в історії українського парламентаризму", - додав Березюк.

Глава фракції "Оппоблок" Вадим Новинський у свою чергу повідомив, що до ранку 14 травня фракції і групи Верховної Ради визначаться, чи згодні вони підтримати пропозицію Зеленського про проведення інавгурації 19 травня, пише Інтерфакс-Україна.

"Усі взяли до уваги цю дату (19 травня - ред). Кожен представник фракції пообіцяв, що 13 ввечері або 14 вранці на фракціях буде прийнято рішення і 14 травня постанову про призначення дати інавгурації президента України буде проголосовано в залі Верховної Ради", - повідомив він.