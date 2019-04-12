Коломойский признал, что юрист Зеленского – его адвокат

Андрей Богдан, который осуществляет юридическое сопровождение кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, является личным адвокатом Игоря Коломойского.

Об этом сам олигарх, который выехал из Украины, рассказал журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый").

На вопрос, почему юрист Зеленского Андрей Богдан часто летал в Женеву, когда там жил Игорь Коломойский, а затем – в Тель-Авив, куда он переехал позже, олигарх ответил: "Он, прежде всего, мой адвокат".

На уточнение, действительно ли Богдан совмещает работу адвоката бизнесмена и сотрудничество со штабом Зеленского, Коломойский ответил: "Я вам скажу, что он еще работает и на других людей, что вызывает у меня раздражение, потому что возникает вопрос: есть ли конфликт интересов".

"Вы же понимаете, что, начиная с Авраама, все люди как-то между собой связаны", – добавил опальный олигарх.

Ранее "Схемы" рассказали, что направления перелетов адвоката Андрея Богдана менялись в соответствии с изменением места жительства Игоря Коломойского: сначала была Швейцария, затем – Израиль.

Например, в 2018 году юрист летал в Женеву не менее 9 раз. Тогда олигарх жил там. С осени 2018 года Богдан часто летает в Тель-Авив, где живет Коломойский сейчас. Начиная с октября прошлого года, он бывал там минимум 9 раз. Причем пять из них – в 2019-м, уже после того, как Зеленский объявил о походе на выборы.

Сам Андрей Богдан отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива: "Моя частная жизнь не может быть без моего желания открыта ни журналистам, ни кому-либо другому. Я не публичное лицо – политик, и не госслужащий".

В штабе Зеленского назвали Андрея Богдана "давним товарищем" шоумена и заявили, что он помогает, но не влияет на взгляды кандидата в президенты.

Андрей Богдан был защитником соратника Коломойского Геннадия Корбана в суде. А еще – советником Коломойского, когда тот был главой Днепропетровской ОГА.