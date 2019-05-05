Черкаси: Побиття журналіста розслідуватимуть як замах на вбивство

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Неділя, 5 травня 2019, 14:42

Кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".

Про це у коментарі "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало. 

За його даними, рішення про перекваліфікацію провадження ухвалено 5 травня.

"Кримінальне провадження перекваліфіковано за ст.15, ст.115 Кримінального кодексу (замах на умисне вбивство). Поліція проводить розшукові заходи для встановлення особи зловмисника", - повідомив Тракало. 

Він додав, що поліція звертається до громадян, які є свідками, очевидцями події, або володіють інформацією, яка може сприяти розслідуванню даного кримінального провадження, надати її поліції Черкас за адресою Пастерівська, 104  або повідомити за телефонами: 39-31-01, 39-36-01, 102.

Нагадаємо, 

  • 4 травня голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко повідомив про жорстоке побиття відомого місцевого журналіста Вадима Комарова. Після нападу Комаров перебував у реанімації "у надзвичайно важкому стані". Його прооперували, після чого Комаров впав у кому. 
  • У 2016 році журналіста намагалися застрелити.
  • За фактом нападу на Комарова поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.121 КК (Умисне тяжке тілесне ушкодження). 

Українська правда

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Теми: Черкаси ЗМІ поліція
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