Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Черкаси: Побиття журналіста розслідуватимуть як замах на вбивство

Неділя, 5 травня 2019, 14:42
Черкаси: Побиття журналіста розслідуватимуть як замах на вбивство

Кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".

Про це у коментарі "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало. 

За його даними, рішення про перекваліфікацію провадження ухвалено 5 травня.

"Кримінальне провадження перекваліфіковано за ст.15, ст.115 Кримінального кодексу (замах на умисне вбивство). Поліція проводить розшукові заходи для встановлення особи зловмисника", - повідомив Тракало. 

Він додав, що поліція звертається до громадян, які є свідками, очевидцями події, або володіють інформацією, яка може сприяти розслідуванню даного кримінального провадження, надати її поліції Черкас за адресою Пастерівська, 104  або повідомити за телефонами: 39-31-01, 39-36-01, 102.

Нагадаємо, 

  • 4 травня голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко повідомив про жорстоке побиття відомого місцевого журналіста Вадима Комарова. Після нападу Комаров перебував у реанімації "у надзвичайно важкому стані". Його прооперували, після чого Комаров впав у кому. 
  • У 2016 році журналіста намагалися застрелити.
  • За фактом нападу на Комарова поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.121 КК (Умисне тяжке тілесне ушкодження). 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧеркасиЗМІполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Черкаси
Схема ухиляння від призову: чоловіків фіктивно зараховували в студенти у Черкасах
Двоє правоохоронців підозрюються у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини в Черкасах
Черкаський "Азот" у січні-лютому збільшив виробництво на 23%, порівняно з довоєнним рівнем
Останні новини
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
Усі новини...
Реклама: