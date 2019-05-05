Черкаси: Побиття журналіста розслідуватимуть як замах на вбивство

Кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".

Про це у коментарі "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його даними, рішення про перекваліфікацію провадження ухвалено 5 травня.

"Кримінальне провадження перекваліфіковано за ст.15, ст.115 Кримінального кодексу (замах на умисне вбивство). Поліція проводить розшукові заходи для встановлення особи зловмисника", - повідомив Тракало.

Він додав, що поліція звертається до громадян, які є свідками, очевидцями події, або володіють інформацією, яка може сприяти розслідуванню даного кримінального провадження, надати її поліції Черкас за адресою Пастерівська, 104 або повідомити за телефонами: 39-31-01, 39-36-01, 102.

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