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Правозахисники показали, як в ОРДО мілітаризують дітей

Неділя, 5 травня 2019, 17:15
Правозахисники показали, як в ОРДО мілітаризують дітей
Фото з сайту Східної правозахисної групи

На території ОРДО за підтримки РФ проходить тотальна мілітаризація дітей, підлітків та молоді.

Про це заявляє правозахисна організація "Східна правозахисна група", публікуючи відповідне відео.

Відзначається, що група проводить постійний моніторинг порушень прав людини на окупованій частині територій Луганської та Донецької областей.

"Ми виявили, що НВФ "ДНР" за фінансової та організаційної підтримки РФ проводить тотальну мілітаризацію дітей, підлітків та молоді, яка проживає на окупованій частині Донецької області, через табори вишколу і псевдопатріотичні клуби", - підкреслюють в організації.

Правозахисники вважають, що таким чином НВФ і РФ готують плацдарм для нового етапу гібридної війни проти України.

"Військові інструктори готують дітей до бойових дій. В той же час, дітям вкладають ідеологію сепаратизму і "Русского мира". На організацію тренувальних таборів витрачаються колосальні фінансові ресурси", - відзначають вони.

Правозахисники закликають міжнародне співтовариство і уряд України вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на припинення мілітаризації дітей, підлітків та молоді на окупованій частині Донецької області.

Українська правда

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Теми: ОРДЛОДНРдітиправа людини
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