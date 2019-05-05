У поліції пов'язують вбивство поліцейського в Баришівці з професійною діяльністю

У Нацполіції пов'язують вбивство заступника начальника Баришівського відділення поліції з його професійною діяльністю.

Про це повідомив в ефірі "112 Україна" речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович.

"Ми пов`язуємо це (напад на поліцейського, - ред.) з його професійною діяльністю, тому що він є чинним працівником поліції, заступником начальника Баришівського відділення поліції, і його службова діяльність може бути причиною вчинення замаху", - сказав він.

Разом з тим, вітчим загиблого поліцейського Антона Павленка Анатолій Юрченко повідомив ТСН, що цього року на Павленка вже було скоєно замах.

Як розповів вітчим, у січні в Павленка стріляли на подвір'ї будинку, в якому він мешкав. Тоді поліцейський дивом вижив - куля влучила у голову та сильно пошкодила ніс. На пластичну операцію збирали гроші всією родиною, а нападників так і не знайшли.

Також Юрченко розповів, що 2 травня у Павленка народився син, і в ніч на неділю правоохоронець із друзями відзначав свій день народження та народження первістка.

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