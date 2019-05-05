Посадка літака в Шереметьєво: 13 загиблих, серед них діти
Неділя, 5 травня 2019, 20:45
В результаті жорсткої посадки Superjet-100 у московському аеропорту "Шереметьєво" загинули 13 людей, в тому числі двоє дітей.
Про це повідомила "Інтерфаксу" офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко.
"На даний момент слідство має дані про 13 загиблих, серед яких 2 дітей", - сказала Петренко.
Раніше джерела ТАСС у медичних службах повідомили, що при загорянні пасажирського літака, що аварійно сів в аеропорту Шереметьєво, загинуло мінімум 13 людей.
"За останніми даними, загинули 13 людей, шестеро постраждали. Доля частини пасажирів невідома", - сказало джерело.
Нагадаємо:
- У неділю пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту Шереметьєво в Москві.
- За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб").
Українська правда