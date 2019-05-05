При посадці літака в Шереметьєво загинуло не менше 13 осіб - ЗМІ
Як мінімум 13 людей загинули при загорянні пасажирського літака "Сухой Суперджет 100", що аварійно сів у московському аеропорту Шереметьєво, ще шестеро постраждали.
Про це ТАСС повідомили в неділю у медичних службах.
"За останніми даними, загинули 13 людей, шестеро постраждали. Доля частини пасажирів невідома", - сказало джерело.
Водночас джерело "Інтерфаксу" повідомляє, що невідома доля 13 осіб, що перебували на борту авіарейсу "Москва-Мурманськ" в момент аварійної посадки в аеропорту "Шереметьєво".
"Поки не вдається знайти 13 людей, які перебували, згідно зі списком, на борту літака", - сказало джерело.
Підтвердження цієї інформації від офіційних джерел поки немає.
Нагадаємо:
- У неділю пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту Шереметьєво в Москві.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"