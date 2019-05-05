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Посадка літака в Шереметьєво: 13 загиблих, серед них діти

Неділя, 5 травня 2019, 20:45

В результаті жорсткої посадки Superjet-100 у московському аеропорту "Шереметьєво" загинули 13 людей, в тому числі двоє дітей.

Про це повідомила "Інтерфаксу" офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко.

"На даний момент слідство має дані про 13 загиблих, серед яких 2 дітей", - сказала Петренко.

Раніше джерела ТАСС  у медичних службах повідомили, що при загорянні пасажирського літака, що аварійно сів в аеропорту Шереметьєво, загинуло мінімум 13 людей.

"За останніми даними, загинули 13 людей, шестеро постраждали. Доля частини пасажирів невідома", - сказало джерело.

 
ТАСС

Нагадаємо:

  • У неділю пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту Шереметьєво в Москві.
  • За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб").

Українська правда

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