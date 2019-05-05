При посадці літака в Шереметьєво загинуло не менше 13 осіб - ЗМІ

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Неділя, 5 травня 2019, 20:45

Як мінімум 13 людей загинули при загорянні пасажирського літака "Сухой Суперджет 100", що аварійно сів у московському аеропорту Шереметьєво, ще шестеро постраждали.

Про це ТАСС повідомили в неділю у медичних службах.

"За останніми даними, загинули 13 людей, шестеро постраждали. Доля частини пасажирів невідома", - сказало джерело.

Водночас джерело "Інтерфаксу" повідомляє, що невідома доля 13 осіб, що перебували на борту авіарейсу "Москва-Мурманськ" в момент аварійної посадки в аеропорту "Шереметьєво".

"Поки не вдається знайти 13 людей, які перебували, згідно зі списком, на борту літака", - сказало джерело.

 
Інтерфакс

Підтвердження цієї інформації від офіційних джерел поки немає.

Нагадаємо:

  • У неділю пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту Шереметьєво в Москві.

Українська правда

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