В результаті жорсткої посадки Superjet-100 у московському аеропорту "Шереметьєво" загинули 13 людей, в тому числі двоє дітей.

Про це повідомила "Інтерфаксу" офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко.

"На даний момент слідство має дані про 13 загиблих, серед яких 2 дітей", - сказала Петренко.

Раніше джерела ТАСС у медичних службах повідомили, що при загорянні пасажирського літака, що аварійно сів в аеропорту Шереметьєво, загинуло мінімум 13 людей.

"За останніми даними, загинули 13 людей, шестеро постраждали. Доля частини пасажирів невідома", - сказало джерело.

ТАСС

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