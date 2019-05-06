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Луценко прокоментував свою можливу відставку

Понеділок, 6 травня 2019, 15:31
Луценко прокоментував свою можливу відставку

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що не вбачає підстав писати заяву про відставку, але якщо парламент висловить йому недовіру, сприйме це нормально.

Про це він сказав у коментарі журналістами у понеділок, передає "Укрінформ".

"На даний момент я не бачу ані юридичних, ані моральних підстав писати заяву про відставку, а закон про прокуратуру передбачає зміну прокурора тільки у двох випадках: коли він сам хоче піти або коли парламент хоче, щоб він пішов", - сказав Луценко.

При цьому очільник ГПУ зазначив, що готовий до ймовірної відставки, якщо Верховна рада висловить йому недовіру.

"Якщо парламент висловить мені недовіру, я це сприйму абсолютно нормально... Але ми обрали президента, якого я по-людськи поважаю і буду допомагати. Ми не обрали царя, який може всіх, кого хоче, знімати, призначати - так буває тільки в серіалах, в житті все має бути за законами", - додав він.

Нагадаємо:

  • Раніше у команді переможця президентських виборів Володимира Зеленського заявляли, що чинний генеральний прокурор Юрій Луценко повинен залишити свій пост.
  • Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що готовий поділитися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським своїм баченням в питаннях боротьби з корупцією, у подоланні монополізму та щодо інших питань.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоГенпрокуратуравідставка
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