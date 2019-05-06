Луценко прокоментував свою можливу відставку

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Понеділок, 6 травня 2019, 15:31

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що не вбачає підстав писати заяву про відставку, але якщо парламент висловить йому недовіру, сприйме це нормально.

Про це він сказав у коментарі журналістами у понеділок, передає "Укрінформ".

"На даний момент я не бачу ані юридичних, ані моральних підстав писати заяву про відставку, а закон про прокуратуру передбачає зміну прокурора тільки у двох випадках: коли він сам хоче піти або коли парламент хоче, щоб він пішов", - сказав Луценко.

При цьому очільник ГПУ зазначив, що готовий до ймовірної відставки, якщо Верховна рада висловить йому недовіру.

"Якщо парламент висловить мені недовіру, я це сприйму абсолютно нормально... Але ми обрали президента, якого я по-людськи поважаю і буду допомагати. Ми не обрали царя, який може всіх, кого хоче, знімати, призначати - так буває тільки в серіалах, в житті все має бути за законами", - додав він.

Нагадаємо:

  • Раніше у команді переможця президентських виборів Володимира Зеленського заявляли, що чинний генеральний прокурор Юрій Луценко повинен залишити свій пост.
  • Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що готовий поділитися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським своїм баченням в питаннях боротьби з корупцією, у подоланні монополізму та щодо інших питань.

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Теми: Луценко Генпрокуратура відставка
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