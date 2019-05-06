Луценко готовий допомогти Зеленському у боротьбі з корупцією

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Понеділок, 6 травня 2019, 15:02

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що готовий поділитися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським своїм баченням в питаннях боротьби з корупцією та подоланні монополізму.

Про це він розповів журналістам у понеділок у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо йому буде цікава моя точка зору на те, що необхідно змінити, щоб в країні було краще, наприклад, в питаннях боротьби з корупцією, або в подоланні монополізму, або в інших питаннях - я готовий з ним поспілкуватися з поваги до всенародно обраного глави держави", - сказав Луценко.

Він зазначив, що наразі ні новообраний президент, ні його представники не зверталися до нього для проведення зустрічі.

Однак раніше, за словами генпрокурор, у нього були регулярні зустрічі з Зеленським.

"З паном Зеленським у мене давні стосунки - це знають всі, хто дивиться "95 квартал". Але були і непублічні зустрічі, в тому числі і в минулому році. Вони не були частими, але були досить регулярними", - сказав Луценко.

Очільник ГПУ додав, що не голосував за Зеленського, але "така переконлива перемога дає йому серйозний мандат народної довіри".

Нагадаємо:

  • Міністр оборони Степан Полторак заявив, що готовий доповісти Володимиру Зеленському про стан Збройних сил, реформи та своє бачення майбутнього ЗСУ.
  • Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що готовий співпрацювати з новообраним президентом Володимиром Зеленським у зовнішньополітичній сфері.
  • Раніше у команді переможця президентських виборів Володимира Зеленського заявляли, що чинний генеральний прокурор Юрій Луценко повинен залишити свій пост.

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Теми: Луценко Генпрокуратура Зеленський
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